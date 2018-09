Mérito. Los pequeños de Universidad, Lomas de Rivadavia, Unión, UDAP, Caucetera y Barreal venían jugando encuentros informales, pero este año debutaron oficialmente. Cuentan con un campeonato fiscalizado por la Asociación y sueñan con que el año próximo se sumen más clubes.

El oro olímpico conseguido por Los Leones hace dos años y el gran presente del sanjuanino Agustín Bugallo en ese seleccionado mayor, fue el trampolín para que el hockey sobre césped masculino crezca enormemente en San Juan. Y con ese auge a la vista, la Asociación Sanjuanina que comanda la disciplina en la provincia decidió darle el empujoncito que faltaba con la concreción del Campeonato Oficial de hockey sobre césped masculino para las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16.



Con la firme intención que todos los clubes se vayan nutriendo de jugadores, el certamen solo cuenta con la participación de seis equipos que cada fin de semana le dan rienda suelta a su pasión, ahora formalizada con fixture y un reglamento como se merece. Universidad, UDAP, Lomas de Rivadavia, Barreal, la Unión Deportiva Caucetera y Unión de Villa Krause son quienes ya lo están jugando.

Hoy son seis los clubes sanjuaninos que cuentan con equipos de varones.

"La idea ya venía hace varios años, incluso veniamos haciendo encuentros todos los sábados pero era difícil mantener a los chicos, porque por el hecho de no tener competencia se iban a buscar otros deportes. Este año la Asociación nos dio formalidad y con esto creo que el hockey desde su raíz comenzará a crecer", contó Gabriel Luna, profe de Lomas. El "Cementero" cuenta con casi un veintena de jugadores compitiendo en categorías Sub-14 y Sub-16 y con serias intenciones de conformar una Sub-12. En la misma situación está UDAP quien en esas categorías ya tiene a 18 chicos. Mientras que Barreal y Caucetera compiten en la Sub-12 y Sub-14 y buscan conformar una Sub-16. Con amplia ventaja sobre el resto corre Universidad: el club de los "patos" cuenta con 50 jugadores en sus categorías formativas. Por su parte, Unión solo tiene escuelita y fueron invitados a integrar la Sub-12, los "azules" quieren proyectarse y el año próximo contar con las tres categorías.



¿Porqué el hockey sobre césped masculino no tiene difusión? Agustín Ceballos, quien supo ser figura de los seleccionados nacionales e incluso jugó en Europa, le encontró explicación: "El hockey de varones siempre se vio tapado por el gran presente de Las Leonas, esa es la realidad en Argentina, en otros países pasa todo lo contrario y hay mayor cantidad de clubes de hockey masculino. Si logramos mantener este impulso con el paso del tiempo, no tengo dudas que se va ampliar la base de jugadores", cerró el profe de la "U".





>La fiscalización que ameritaba

Ya lo venían haciendo hace dos años con encuentros en distintos lugares, pero ese crecimiento pedía a gritos un torneo formal y eso lo encontraron en el apoyo de Javier Zapata, el presidente de la Asociación Sanjuanina de hockey sobre césped y pista. "Siempre se le dio más importancia al hockey de las chicas, pero es una realidad que el hockey masculino pedía cancha y por suerte este año lo pudimos concretar. Esperamos que con este torneo, los clubes que hoy sólo cuentan con hockey femenino puedan ir formando sus equipitos de varones y el año que viene podamos tener mayor cantidad de equipos. Ese es el único objetivo, que este crecimiento nos siga sorprendiendo", contó Zapata.



El certamen se está disputando desde hace un mes y este fin de semana incluirá a Unión en la Sub-12 por lo que serán seis equipos quienes definan al campeón allá por noviembre.

Pequeños y con futuro de sobra

Marcelo Delgado, Ismael Castro, Lucas Ahumada y Juan Morales son de UDAP y cuentan con Enzo Naveda como entrenador, en tanto que la "U" estuvo representada por Caetano Corona y Santiago Pérez junto al profe Agustín Ceballos. Por su parte por Lomas asistieron a la entrevista Tomás Reus, Facundo Vargas, Santino Pasquali y su técnico Gabriel Luna. Mientras que Santiago Brizuela, Amir Cortéz, Luciano y Agustín Videla juegan en Unión y fueron acompañados por el presidente de la Subcomisión de hockey Javier Cortez. Todos tienen enorme futuro.