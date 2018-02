El torneo de varones en Primera división estará conformado por Caucetera, SEC, Lomas, Aberastain, Unión, Olimpia, UVT, Rivadavia, Social, Sarmiento, Colón, Valenciano, Media Agua, Banco Hispano, Estudiantil, Bancaria, Huarpes, Concepción y Richet.

Por otro lado, en las divisiones menores, que comenzarán el 3 de marzo, se agrega Racing de Jáchal. Todos los partidos de primera división, tanto en rama masculina como femenina, empezarán a las 21:45 hs. Los varones, jugarán la primera fecha miércoles y viernes, en tanto que las mujeres solamente el jueves.

El campeón del Torneo Oficial Masculino 2017 fue Social San Juan y del femenino Concepción Patín Club.

Primera fecha Oficial Apertura masculino:



Miércoles 7 de marzo:

21:45 hs.

SEC vs Lomas

Unión vs Sarmiento

Caucetera vs Aberastain

Social vs Colón

B° Rivadavia vs Olimpia

Viernes 9 de marzo:

Valenciano vs. Media Agua

Banco Hispano vs. UVT

Estudiantil vs. Bancaria (calle Güemes)

Huarpes vs. Concepción

Libre: Richet

Primera fecha del Apertura femenino:



Miércoles 8 de marzo:

21.45 hs.

B° Rivadavia vs. Huarpes

Concepción vs. Unión

UVT vs. Valenciano

Aberastain vs. SEC