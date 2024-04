En el ambiente es un hombre querible, carismático y se caracteriza porque entre perseverantes, el bonaerense Emmanuel Iodice siempre va por más. Lo demostró otra vez ayer, al ganar el Ironman 70.3 de San Juan frente a un gran marco de público y en la tercera edición en la provincia. Iodice se quebró emocionalmente al cruzar la meta, tras un esfuerzo de cuatro horas y una victoria personal sobre las adversidades, desde la decisión de cambiar de hábitos a la recuperación de un siniestro vial tras el cual le habían dicho que no iba a seguir compitiendo.

"A fines de diciembre de 2022 estaba entrenando en bici, un auto me encerró y quedé bastante herido, especialmente por una fractura en la pierna. Me dijeron que no iba a poder correr de nuevo, pero acá estoy. No sólo que volví sino que corro mejor que antes", confesó el ganador del Ironman sanjuanino.

Primer esfuerzo. El tramo de natación se desarrolló en las aguas del dique Punta Negra, bien temprano.

Iodice es de Longchamps, su esposa es ciclista (la semana que viene disputará el Argentino de Ruta) y hasta el 2012 no pensaba en ser triatleta. De hecho, el flamante "Hombre de Acero" pesaba 110 kilos y lejos estaba de las exigentes rutinas de entrenamiento. Pero un día decidió darle un giro a su vida y a 12 años de aquel cambio, Iodice no sólo que ganó por primera vez un Ironman en Argentina, sino que lo sumó a su colección. Es que ya se impuso en las ediciones 70.3 de Brasil, Colombia y Punta del Este.

"Me merecía ganar en mi país. No se me daba y por suerte tuve revancha en San Juan", dijo el ganador, quien mantuvo un interesante duelo con Roberto Cabrera, quien había liderado la carrera hasta el km 5 de pedestrismo.

Iodice se impuso con un registro de 4h02m10s y a la alfombra roja de la llegada llegó exultante, con aire para chocar las palmas de los espectadores y levantar bien alto sus brazos. Si bien su tramo de nado no había sido el ideal, se recuperó luego en la bicicleta y remató a pie. En el dique Punta Negra, el esfuerzo de 1,9 km lo había concretado en 30m34s; luego los 90 km de ciclismo le demandaron 1h49m56s y los 21,1 km de pedestrismo los completó 1h20m09s.

Vencedora. Lea Riccoboni mantuvo un ritmo espectacular a lo largo de 113 km para ganar la General Femenina.

Roberto Cabrera, por su parte, arribó a meta con un tiempo global de 4h03m18s, mientras que el tercer puesto fue para Guillermo García, con 4h04m27s.

En la rama femenina, en tanto, la vencedora en la General fue Lea Riccoboni, atleta francesa que reside en Chile, con un acumulado de 4m23m42s; escoltada por Moira Miranda, con 4h33m02s; y Gabriela Carena, con 4h37m09s.

La competencia se desarrolló en una jornada espectacular, con buen clima y mucho público acompañado a lo largo de todo el recorrido.

Iodice: "Sobre el final lo pude disfrutar"

Emmanuel Iodice confesó que recién pudo disfrutar la carrera en los últimos 2 km, al punto que en algún momento pensó que se le podía escapar la victoria. "En el nado me ubiqué detrás de un chico que salió muy rápido, lo seguí hasta donde pude, pero me quedé sin aire y perdí mucho. De hecho en la transición pensé que se me escapaba la carrera, así que le di con todo a la bicicleta. Sólo pensaba en alcanzarlo", relató Iodice.

"Luego, el ritmo en la bici fue bueno y al km 50 ya estaba en el lote de punta. Cuando dejamos el pedaleo, íbamos tres adelante, pero luego quedamos Cabrera y yo. Y si bien pasé al frente al km 5, fue en el km 19 que vi que ya no podía alcanzarme. Así que recién sobre el final pude disfrutar", destacó.