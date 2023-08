"San Juan es una provincia que inspira para quedarse a vivir". Con ese textual, Sebastián Penco abre la charla argumentando porqué se radicó en la provincia. El delantero que supo alcanzar la gloria con San Martín y que puso para siempre su nombre en la historia de la institución verdinegra habló de todo. El amor que siente por el club de Concepción, la desazón que sintió a inicios de este año cuando no pudo renovar y las propuestas que rechazó de clubes sanjuaninos, entraron en la charla con DIARIO DE CUYO.

El "Motoneta" quien es el segundo máximo goleador del Verdinegro en la era moderna, volvió a San Martín en el 2022 para jugar la Primera Nacional y trasladó su vida a San Juan junto a su esposa María Jesús y sus hijas Renata (9) y Agostina (2). "Fue una alegría enorme volver a San Martín en ese momento por el cariño que le tengo al club, porque tengo muchos amigos en la provincia y porque acá hay mucha tranquilidad para vivir", expresó.

Una vez terminado ese vínculo con el club de Concepción, emigró al fútbol italiano para jugar en el Nuova Florida donde estuvo unos meses previo a volver a San Juan en abril con la decisión ya tomada de radicarse en tierra sanjuanina. "Estoy disfrutando mucho de esta provincia. Estoy muy cómodo haciendo las cosas que no hice en toda mi carrera pero sin dejar de entrenar", expresó Penco quien también dijo que en la elección de asentarse en San Juan influyó también la cercanía con Chile, país de donde es oriunda su esposa. "Tomamos una decisión acertada porque tenemos dos hijas chicas y priorizamos la tranquilidad para vivir. La calidez de la gente es algo que siempre me gustó mucho asi que la verdad es que estoy disfrutando", manifestó.

Dice que disfrutó de volver a jugar con la camiseta verdinegra pero él mismo reconoce que "le pareció raro" que el club no le renovara un nuevo contrato para este 2023. "Fue muy raro lo que pasó, que no me hayan renovado el contrato es parte del juego, el técnico (Andrés Yllana) no me tenía en cuenta. Y el fútbol es así, no te renuevan por lástima, uno se lo gana dentro de la cancha", expresó. El goleador de San Martín en el ascenso a Primera en el 2011 se mostró algo dolido por no poder despedirse como lo hubiese imaginado: "Me hubiese gustado despedirme de otra forma, pero nunca hay que cerrar las puertas", dijo.

¿Qué significa San Martín en la vida de Sebastián Penco? Él mismo lo reflejó: "San Martín es un club muy importante en mi carrera, es donde pasé momentos muy lindos que me permitió conocer mucha gente y amistades que se quedaron en mi vida", expresó. El cariño que siente por el club verdinegro lo llevó a hacerse socio. El "Motoneta" dice que está al día con la cuota mensual y es por eso que cada vez que puede asiste para ver los partidos, ahora desde la tribuna y no desde el campo de juego desde donde supo darle alegrías a los hinchas, los mismos que en las redes sociales le mandan mensajes: "Soy un agradecido a los hinchas, me escriben en las redes o me ven en la calle y me dicen que vuelva. Me pone muy feliz porque creo que uno hizo las cosas bien".

Si bien continúa entrenándose, Penco expresa que su intención es seguir jugando y que sea el destino quien decida la hora del retiro. Es que si bien ya viene analizando esa idea de dejar el fútbol, eso no es algo que esté definido. Al delantero le llegaron propuestas de varios clubes de San Juan pero él mismo comentó porqué las rechazó: "Uno piensa en el retiro porque la idea es tratar de no moverme con mi familia y si bien recibí varias ofertas de clubes de acá lo estuve pensando y no se si es el momento", manifestó. El goleador aclaró que entre esos clubes que lo llamaron no estuvo Desamparados. "No me llamaron de Sportivo pero igual estoy muy identificado con San Martín. Lógicamente que estaría agradecido pero no puedo", afirmó.