Con un rojo furioso, un embarazo incipiente y con lo mejor de su repertorio, la popular cantante estadounidense Rihanna volvió locos a los fanáticos durante el show del entretiempo del Super Bowl LVII, que se disputó en Glendale, Arizona, y que tuvo como ganador a los Kansas City Chiefs en un dramático partido ante los Philadelphia Eagles tras una heroica actuación de Pat Mahomes.

El espectáculo fue para Rihanna su primer evento en vivo en siete años y llegó en un momento en el que sus fans ansían que lance música nueva. Sin embargo, la presentación tuvo otro condimento. Fue su "pancita" la que llamó la atención de todos y disparó la polémica en las redes sociales. Todo hacía suponer que estaba embarazada. Pero nadie se animaba confirmarlo hasta que el representante de la cantante dio la gran primicia.

Sera su segundo heredero. Es que Rihanna, de 34 años, ya tiene un hijo de 9 meses con el rapero A$AP Rocky.

La cantante llevaba un abombado traje completo color rojo brillante con una capa inferior de ropa elástica entallada, cuando apareció de pie en la plataforma rectangular que se movía hacia arriba y abajo en el aire mientras interpretaba Bitch Better Have My Money sobre el campo de juego.

Bailarines con vestuarios blancos, que asemejaban ropa de esquí y grandes lentes para sol, se movían en sincronía en sus propias plataformas suspendidas.

Rihanna y los bailarines descendieron a un largo escenario, rojo como el traje de la cantante, para continuar su coreografía sincronizada mientras ella interpretaba Where Have You Been y Only Girl.

Durante la presentación tampoco hubo cambios de vestuario o de escenografía, que se han vuelto constantes en los medios tiempos del Super Bowl. Los colores y la temática de la presentación se mantuvieron iguales durante el set de 13 minutos, incluyendo luces rojas que se proyectaban sobre el escenario y por momentos fuegos artificiales dorados que explotaban en el aire sobre el estadio.

El largo escenario permitió que hubiera tomas panorámicas y otras en las que Rihanna miraba a la cámara, así como tomas sobre el hombro de la cantante y los bailarines.

En algún momento se la estrella se colocó maquillaje sobre el rostro y se miró en un espejo antes de volver a tomar el micrófono.

Desde las tribunas había luces brillando mientras Rihanna volvía a subir a la plataforma para cantar en el aire su éxito Diamonds al final de la presentación.

El espectáculo de Rihanna fue su primera actuación en vivo en siete años y la primera desde que se convirtió en madre por primera vez hace nueve meses.

El himno de Stapleton

El astro del country Chris Stapleton interpretó de manera sencilla el himno nacional estadounidense en el Super Bowl LVII, de pie solo en el campo, acompañado únicamente por su guitarra eléctrica, al tiempo que cantaba The Star Spangled Banner momentos antes de que los Chiefs de Kansas City dieran la patada de salida.

Vestido con campera negra y portando lentes para sol, con el cabello cuidadosamente peinado en vez de su famoso sombrero de cowboy, Stapleton interpretó el himno como una balada, acercándola un poco al rock sólo hacia los últimos versos incluyendo “land of the free” (la tierra de los libres).

Su versión del himno se sintió lenta, pero duró 2 minutos y 2 segundos, menos que los 2 minutos y 5 segundos que habían predicho los apostadores. Aun así duró más de 10 segundos más que la versión del año pasado, interpretada por el astro country Mickey Guyton.

Al tiempo que el músico galardonado con ocho Grammy cantaba, el astro de “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) Troy Kotsur, el primer hombre sordo en ganar un Oscar en las categorías de actuación, interpretó el himno en lenguaje de señas.

Más música en Arizona

Antes de la actuación de Stapleton, la estrella de la serie de comedia Abbot Elementary Sheryl Lee Ralph cantó Lift Every Voice and Sing.

Con un amplio vestido de terciopelo rojo, Ralph comenzó la canción conocida como el himno estadounidense negro como una balada introspectiva, hasta convertirla en un poderoso himno, con tambores de estilo militar acompañándola y un coro vestido de blanco respaldándola en el campo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La leyenda del R&B Babyface interpretó America the Beautiful como una bella canción folk, con una guitarra acústica pintada con la bandera estadounidense y flores azules en el campo. Una pista de tambores y otros cantantes comenzó a sonar antes de que terminara.