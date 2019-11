A horas de la gran final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, la Conmebol divulgó fotos del anillo que le regalarán al mejor futbolista del encuentro.

Se trata de una novedad que se implementará por primera vez en el fútbol sudamericano. Es una práctica habitual en Estados Unidos, como por ejemplo en la NBA o en la NFL.

La particularidad del anillo es que dice: "Best of the tournament" (El mejor del torneo) pero en inglés, cuando la Libertadores la juegan solamente equipos de Sudamérica, donde se habla en español y portugués (Brasil).

El premio es de oro amarillo de 18 kilates, con 44 diamantes blancos que forman la Copa Libertadores en el centro.

Fuente: TN