Se fue. Andrés Romero tuvo sólo dos entrenamientos y decidió colgar los botines. Así, el plantel verdinegro perdió a un jugador que ya estaba inscripto para jugar en un puesto que necesitaba. Por eso no dejó de ser una noticia inesperada.

El martes de la semana pasada el delantero Andrés Romero se incorporaba a San Martín en un puesto clave y que pedía un refuerzo a gritos. Gorosito ya lo conocía de haberlo dirigido en Argentinos Juniors y si bien llegó con dos meses de inactividad porque se había desvinculado del Montreal Impact de Canadá (juega la liga de Estados Unidos), nada hacía imaginar que a los 28 años decidiera colgar los botines y abandonar la práctica profesional del fútbol.



Romero, con apenas dos entrenamientos, aprovechó que San Martín jugó el lunes, se fue a su Córdoba natal y luego comunicó que no iba a regresar porque había tomado la decisión de no jugar más, aduciendo que eligió la familia y encarar otros proyectos.



Paco no duró ni una semana y San Martín ya perdió a dos de sus tres refuerzos (la semana pasada Zacarías Morán Correa se cortó los ligamentos cruzados). Y fue tan poca su estadía en el club (sólo dos días) que su alejamiento no repercutió en el plantel ni lo afectó. Esto, expresado por los propios jugadores ante la consulta de DIARIO DE CUYO.



"Fue una sorpresa, pero es una decisión muy personal. No nos afecta porque solamente estuvo dos días con el plantel y en el club. Pero hay que respetarlo ya que él sabrá las razones", confesó el arquero y capitán Luis Ardente.

LUIS ARDENTE - Arquero y Capitán de San Martín

"Yo no lo conocía y no sé qué se le pasó por la cabeza a la hora de tomar esa decisión, pero no nos afecta en nada", admitió ayer el volante ofensivo Nicolás Mana. Mientras que el volante central Emiliano Agüero fue más directo todavía al preguntarle si se sorprendió: "No, la verdad que no tenía mucha relación con él".



En tanto que el "Loco" Joaquín Molina, quien encara la última parte de su recuperación de la operación (tendón de Aquiles), siguió la línea de sus compañeros: "Sinceramente no lo conocía, así que ni me imaginaba la determinación que tomó. ¿Si afecta al plantel? No, para nada".



Las primeras versiones sobre su alejamiento de San Martín y del fútbol tendrían que ver con que no logró traer a San Juan a su familia y eso lo llevó a optar por no jugar más.



Romero utilizó su cuenta de Instagram para comunicar su decisión, con la particularidad que nunca nombró a San Martín, institución que lo contrató para volver al fútbol argentino del que se fue en el 2011 para seguir su carrera en Brasil y luego Canadá.



"La verdad que no sé por donde empezar, sólo tengo palabras de agradecimiento a este deporte tan hermoso que es el fútbol, el cual me hizo conocer personas maravillosas. Me infundó valores increíbles y por sobre todas las cosas, más allá de los errores y aciertos, me convirtió en una buena persona. Hoy me retiro del fútbol profesional, pero no me retiro como la mayoría de los jugadores con unas lágrimas, todo lo contrario, hoy elijo mi familia y encarar otros proyectos de vida. No me quedó nada pendiente en mi carrera, pero al final la vida es una sola y cada uno elige como vivirla y ser feliz. Muchas gracias a todas las personas que me ayudaron en esta larga etapa de mi vida que hoy llega a su fin. Mil gracias y abrazo de gol", escribió el cordobés.



Romero había llegado a San Martín por un año y medio de contrato, con la particularidad que se le iba a renovar semestralmente. Esto en virtud que llegó con dos meses de inactividad y tenía que ponerse a la par del resto del plantel.



Desde la dirigencia dejarán sin efecto el contrato ya que admitieron que "si no quiere seguir jugando se lo vamos a respetar. Se fue y esa es su decisión".



Ante la baja de Romero y con el libro de pases ya cerrado, el Verdinegro no puede buscar otro refuerzo. Sólo puede hacerlo por la baja de Morán Correa por ser una lesión que le demandará más de 6 meses de recuperación.