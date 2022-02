Manchester City se encamina a ganar una nueva Premier League mientras se prepara para afrontar los octavos de final de la Champions League, y a Pep Guardiola le preguntaron en las últimas horas si su equipo es el mejor del mundo, lo que derivó en una respuesta que se viralizó rápidamente entre los hinchas de River, que recibió el elogio de uno de los mejores entrenadores del mundo, sino el mejor.

"No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League, o River, que ganó en Sudamérica, creo... ¿O no? Quizás no fue River. Lo importante es que mañana ganemos el partido, y en tres días le ganemos al Norwich. Quién es el mejor no me importa, queremos ser felices, jugar mejor cada día y al final veremos. Estamos en buena posición, 60 puntos por ahora con mucha distancia del quinto para clasificar a la Champions League, que es el principal objetivo en la Premier y tratar de llegar a la recta final peleando por el título", replicó Pep en rueda de prensa.

Al escuchar la respuesta de Guardiola, daría la sensación de que la intención del DT era remarcar al Chelsea y al Palmeiras, vigentes campeones continentales en Europa y Sudamérica, y flamantes finalistas del Mundial de Clubes, que se definirá este sábado en Emiratos Árabes. Más allá del buen presente del Millonario, que recientemente le vendió a su figura -Julián Álvarez- al City, lo cierto es que el Palmeiras es el actual bicampeón de América. ¿Mezcló a River con el Verdao?

