A sus 26 años y desde hoy cuando viaje a Estados Unidos, Gabriel Deck comenzará a darle forma real a ese sueño de llegar a la mejor Liga del mundo de básquetbol: la célebre NBA.

Será el momento de, como le dijo Emanuel Ginóbili, "empezar a hacerse un nombre". El santiagueño tiene un contexto favorable en este arranque, algo que no le ocurrió del todo al otro argentino que ahora está en la Liga: Facundo Campazzo, en los Denver Nuggets.

"Tortuga", alero de 1,98 metros de estatura, se suma a los Oklahoma City Thunder para ser parte de la renovación que busca la franquicia, luego de transitar la parte final de esta temporada siendo el antepenúltimo equipo de la Conferencia del Oeste. Su récord de 20 victorias y 38 caídas, con diez de esta última estadística en fila, marcan el presente de un equipo que hace rato quedó eliminado de los play off. Luego de unos días de estar aislado de manera obligatoria (serían no más de siete), Deck empezará a estar disponible para el equipo del debutante esta 2020-21 en el cargo, Mark Daigneault. Es parte del proyecto de Oklahoma de apostar por "jóvenes" que son realidad en Ligas europeas como Deck, quien viene de ser figura en el Real Madrid y hace dos años resultó subcampeón mundial con Argentina.

El entrenador comentó que lo conoce poco, pero que "están muy entusiasmados" con su llegada "porque a nuestra gerencia y departamento de scouts realmente les gustó mucho luego de observarlo de cerca por años. Trataremos de conocerlo como persona y jugador".

Los Thunder cuentan con un plantel repleto de proyectos; sus figuras y veteranos ya casi no tienen minutos en cancha, buscando el desarrollo de los otros. En ese sentido, Deck tendrá mucho para mostrar en aproximadamente diez juegos que serán los que esté con minutos. Hay que recordar que el contrato con "Tortu" es por cuatro años, aunque sólo este primero (embolsará 3,8 millones de dólares) es el único garantizado. Luego, será una decisión crucial en su carrera profesional: si los Thunder siguen confiando por otra campaña o lo pasan a otra franquicia, u otra Liga. Deck también cuenta con otro aspecto favorable: su equipo no suele colocar en cancha jugadores muy altos, más bien apuesta al juego veloz y de contra, una de las especialidades del santiagueño que fue multicampeón con San Lorenzo en nuestro país. Si bien ya no jugará más en el resto de esta temporada, tendrá al dominicano Al Horford de compañero de plantel como para hacer más llevadera la adaptación. Y otra gran diferencia con el arribo de Campazzo a la NBA, es que en su caso podrá contar con buenos minutos desde su llegada pues la idea es "verlo" en este otro nivel. Es, a diferencia del base cordobés, una apuesta a futuro.

Del otro lado de la balanza está claramente el mal presente de Oklahoma, algo muy previsible para esta temporada. Una arista que lo puede complicar a nivel juego es que los Thunder son de los peores equipos en asistencias por partido: Deck se especializa en salir muy bien de las pantallas y no tanto en generar su propio tiro. En ese sentido, su efectividad tendrá que ser alta para descansar en él sus compañeros.

Lo que soñó cientos de veces en su Colonia Dora natal está muy cerca de concretarse. Ahora, irá en él consolidar esa realidad. Cualidades tiene y no en vano un tal Kobe Bryant se impresionó al verlo de cerca hace un par de años y le comentó a su amigo Ginobili en el Mundial de China.

El número 14 en la NBA

Deck se convertirá en el 14to basquetbolista argentino en arribar a la NBA, siendo claramente Manu Ginóbili el de mejor rendimiento con sus cuatro anillos de campeón y su camiseta número 20 retirada de los San Antonio Spurs. En las últimas horas, surgió el fuerte rumor que el base del Baskonia de España, Lucas Vildoza, estaría en la mira de los New York Knicks, una franquicia histórica de la NBA que transita una gran reconstrucción. Por ahora con contrato por dos años más con su club, habrá que esperar el final de la temporada para ver si es tentado a dar el gran salto como Deck.

Otro que se consagró campeón con San Antonio Spurs fue Fabricio Oberto en 2007.