Marcelo Larrondo, aquejado por diversas lesiones en el último tiempo, deberá seguir buscando equipo para la temporada 2018/19, con el fin de acumular minutos y ritmo de competencia para regresar al Millo y ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Cuando estaba a punto de formalizar su pase a la Universidad de Concepción, de la Primera División chilena, el pase se cayó y ahora el delantero deberá seguir buscando club.

Mario Rodríguez, presidente de la institución trasandina, aseguró que Larrondo no quiso realizarse una revisión médica que exigía el club. "Él no quiso venir a los exámenes, que eran una prueba. Nos dijo que estaba bien y que no los necesitaba.

Aparentemente está sano, pero no juega hace un año y en ponerse a punto para jugar quizás iba a tardar uno o dos meses. No nos podíamos arriesgar", reveló el directivo a CDF Noticias.