Mario Martín, a quien en Sarmiento todos le dicen "Cacho", disfrutó, como lo hicieron todos sus vecinos, de la carrera. No perdió detalle y felicitó a Dotti.



Saludó con fuerte apretón de manos a Juan Pablo Dotti y le hizo conocer su admiración por la demostración de jerarquía que el bolivarense dio subiendo a Pedernal. Y, justamente ese final en alto es lo que sueña, algún día no muy lejano, mostrar al mundo a través de la Vuelta Internacional a San Juan. "Estoy muy contento, como lo está toda la gente que me acompaña en la gestión de poder brindarle a nuestro pueblo un espectáculo de la categoría de esta carrera, que es nuestra y vamos a defenderla y apoyarla para que crezca", confió el intendente Mario Gustavo Martín.

La máxima autoridad comunal estuvo en todos los detalles y anticipó que tendrán "el honor" de recibir nuevamente al Giro del Sol. "Es una carrera que siempre recibimos con mucha alegría", agregó.

Cuando se le consultó si no se le había pasado por la cabeza albergar una etapa o ser final de ella en la Vuelta a San Juan, sus ojos se iluminaron y respondió. "Tengo el sueño de que en un tiempo prudencial, posiblemente un par de años, cuando culminemos con las obras de refacción de la ruta 153, podamos ofrecerle a la organización de la Vuelta un escenario acorde a la importancia de esa competencia. Imagino lo que hubiera sido ver a Quintana (Nairo) subiendo hasta Pedernal. Claro que me gustaría. Y los sueños están para cumplirlos", culminó con una sonrisa quien hoy no sólo estará para bajar la bandera, facilitará todo para que la carrera de los sarmientinos tenga un gran final.

MOMENTOS DE LA CARRERA

Los doce apóstoles

Conformaron la fuga del día. Se armó en la Ruta 40, cuando el viento empujaba de cola hacía el norte. Transitaron casi dos horas escapados, llegaron a tener 3m25s y fueron neutralizados faltando una veintena de kilómetros.

El paisaje de Cochagual

Daniel Juárez (SEP) encara con una sonrisa en su rostro una de las curvas en tierras de Cochagual. El pelotón rodaba aún sin preocuparse por los fugados y las palmeras oficiaron de telón para la postal ciclista de la jornada sabatina.

Camaradería. El intendente y toda su gente agasajaron a las autoridades de la prueba, prensa y algunos equipos con un almuerzo donde primó la cordialidad de los anfitriones sarmientinos.



El último acto

Hoy, desde las 10, la Vuelta a Sarmiento pondrá en escena la última etapa. La misma tendrá epicentro en Los Berros. Allí se largará y allí culminará, pasando, primero por los distritos Divisadero y Cienaguita, para luego, por la ruta 153, viajar hasta Media Agua y completar un recorrido por la zona norte, hasta el límite con Pocito. Serán 118 kilómetros que tendrán como epílogo la dura "subida" hasta Los Berros.