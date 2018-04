ESPECIAL. La Copa de Clubes Campeones tiene algo que la hace distinta y lo dicen los que la juegan. Ya no es el club o la liga, es el departamento, el pueblo el que se pone detrás de esos colores y hoy Tudcum y la Villa Mariano Moreno encarnan esa sensación. Javier Carbajal y José Muñoz sostienen las ilusiones de ser campeones.





Todos coinciden: la Copa es distinta. Y algo tiene que tener la Copa de Clubes Campeones-Copa DIARIO DE CUYO porque ya pasó la barrera de los 50 años de disputa y cada vez que llegan las instancias decisivas, el interior de San Juan vuelve a ponerse sus mejores galas para vivir su fiesta. La suya. La que se sueña, se imagina y se ansía. Jugar la final, ser campeón, festejar junto a sus pueblos. Ese, ese es el gran premio y hoy a partir de las 16.15 Defensores de San Martín de Chimbas y Los Andes de Tudcum, Iglesia, le pondrán nombre al nuevo dueño de la Copa cuando se enfrenten en cancha de San Martín. Será la final más esperada por su gente que allá en los comienzos del tórrido enero sanjuanino los acompañaron. El derrotero de ambos los llevó por casi toda la geografía sanjuanina con escalas en Valle Fértil, Sarmiento, Santa Lucía, Albardón, Caucete y 25 de Mayo. Los dos avanzaron, los dos se fijaron como gran objetivo llegar al partido final y hoy están ahí. Serán 90 minutos al todo o nada y en el caso de que no se sacaran ventajas, los penales le pondrán nombre al campeón 2018. Los dos no la ganaron nunca, los dos tienen a sus pueblos detrás de esa ilusión. Defensores de San Martín viene de eliminar en semifinales a Atlético Yrigoyen de Santa Lucía de la mano del talentoso Javier Carbajal. Su capitán y figura sabe que la Copa es distinta todo: "Esto es un sueño. Somos muy humildes pero soñamos a lo grande y queremos ganarla. Toda la Villa Mariano Moreno está convulsionada y nos estará apoyando así que esperamos dejar todo para conseguir esa alegría".



Del otro lado, del pie de la cordillera, Los Andes llega con lo suyo y su capitán José María Muñoz lo sabe: "Estamos más que ansiosos pero también sabiendo que detrás del equipo está nuestro querido pueblo de Tudcum. Es la fiesta que soñamos y queremos llegar a esa alegría sea como sea".



Armar un torneo así no es sencillo y la Federación Sanjuanina asumió ese compromiso. Nacif Farías, su presidente, junto al secretario Andrés Alderete, fueron los pilares de esta nueva edición y hoy saben que es el momento final y el de los agradecimientos: "Fue un trabajo grande que solo lo pudimos lograr con el respaldo de todas nuestras ligas afiliadas. Tenemos 170 clubes detrás de todos nosotros y el compromiso es grande con ellos, pero a la vez el agradecimiento es inmenso. Acá todos aportaron, sumaron y pudimos conseguir una edición impecable. Los municipios, la Secretaría de Deportes y DIARIO DE CUYO siempre estuvieron al lado del fútbol del interior y eso fue vital" contó el presidente Farías. Es el momento del fútbol de tierra adentro. De la más auténtica expresión del fútbol más federal de San Juan y hoy tendrá nuevo campeón.

Juntos. La dirigencia de la Federación, los clubes finalistas, sus técnicos y sus capitanes empezaron a vivir la fiesta.



Una edición histórica



Con la confirmación de que el ganador de la Copa de Clubes Campeones 2018 tendrá asegurada una de las plazas para el próximo Torneo Federal Regional Amateur 2019, esta edición tiene además una cartelera de premiación que supera a todas las anteriores. Serán 200 mil pesos en efectivo, pero además se reconocerá a campeón, subcampeón, tercer y cuarto puesto, goleador, mejor jugador del torneo, valla menos vencida, Fair Play y reconocimientos especiales a varias figuras. Una fiesta completa del fútbol del interior que se instala en San Juan Capital para demostrar la pujanza de todas sus ligas que están más unidas que nunca.