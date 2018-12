A jugar. El año pasado, Los Andes de Tudcum y Defensores de San Martín le dieron vida a la edición 2018.

Empezó la cuenta regresiva y en la Copa de Clubes Campeones del interior sanjuanino ya está agendado el sábado 19 de enero como el día del arranque de la edición 53 del certamen que reúne en competencia a todos los campeones del mapa sanjuanino, bajo la organización de la Federación Sanjuanina de Fútbol y el auspicio de DIARIO DE CUYO. En la última reunión de presidentes se decidió el tercer fin de semana de enero como punto de inicio de un certamen que repetirá el modelo de la temporada pasada que ganó Los Andes de Tudcum tras la final contra Defensores de San Martín. Así, estarán en competencia 28 equipos repartidos en 7 zonas clasificatorias en las que después de dos ruedas, saldrán los clasificados para la Fase Final.

En esta previa, hay dos ligas que están pendientes de resolución respecto de presentar a sus equipos. La Liga Iglesiana después de la deserción de San Martín y San Lorenzo de Rodeo del Regional Amateur, ahora también tiene casi afuera al actual campeón, Los Andes de Tudcum. Están considerando cómo hacerle frente a la Copa por la acuciante situación económica. En los próximos días se definirá si presentan algún equipo porque Sportivo Iglesia y Sportivo Colola estarían interesados en jugarla.

El otro departamento que está ya casi descartado, lamentablemente, es Valle Fértil. Es que la Liga Vallista no pudo ni siquiera presentar equipos en los torneos Femenino y Sub-15, como efecto inmediato de los problemas dirigenciales que lo tienen a mal traer. La Federación no se resigna pero no habría forma de tenerlos en competencia.

Del lado de los que se incorporan y después que el año pasado lo hiciera la Liga de Santa Lucía, ahora se incorpora la Liga de Barreal que tendrá un representante más los dos que aportará la Liga Calingastina. En tanto que el resto de las ligas presentaría al menos tres equipos para la edición 2019 de la Copa de Clubes Campeones.

Queda menos de un mes para el comienzo de la gran fiesta que es la Copa en cada rincón de San Juan y en cada departamento ya se respira ese orgullo de tener embajador en la máxima competencia del interior, considerando que sin Regional Amateur para varios, todos los cañones apuntarán a buscar la gloria en San Juan. Ya hay fecha y comienza el 19 de enero para que el interior vuelva ser uno en San Juan.