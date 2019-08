Cauto. Carlos Mayor, ex DT de San Martín, dijo que la clave para enfrentar a Boca hoy es la concentración.

Para Almagro, que se prepara para debutar en la Primera Nacional dentro de unos días, es toda una motivación enfrentarse a Boca y mucho más por la enorme expectativa que genera el debut del italiano Daniele De Rossi. Esa será la otra gran motivación para el equipo, según lo explicó el entrenador Carlos Mayor en el programa la "Oral Deportiva", por Radio Rivadavia. "De Rossi es un jugador ideal para Boca, es un tipo aguerrido, con dinámica e intensidad. En sus comienzos debe haber sido un Nández", explicó el DT, aunque advirtió que pese a la jerarquía del italiano no van a hacerle marca personal: "Jugar contra Boca es una motivación extra. No voy a poner un tipo que le haga hombre a hombre a De Rossi, porque no tiene sentido".



Concentrado en lo suyo, comentó cómo se encuentran sus jugadores de cara a este partido trascendental que tienen por delante: "Desde lo físico estamos bien porque hicimos un gran trabajo, hay que ver la parte futbolística, desde ahí corremos con un poco de desventaja. Pero tenemos que hacer un trabajo inteligente".



"Tenemos que estar concentrados los 90 minutos. No podés dejar espacios. Tenemos que hacer el partido perfecto en todas las líneas y usar nuestras armas. Un resultado desfavorable podría afectar mucho a Boca", cerró Mayor quien se ilusionó con dar el golpe hoy.