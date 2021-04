Volver a ser. Esa esa la consigna y la bandera de este San Martín que hace dos fechas que no gana y que viene de una dolorosa e injusta caída como local. Hoy, desde las 16,45 y con televisación por TyC Sports, San Martín recibirá a All Boys por la cuarta fecha de la Zona B sabiendo que lo que necesita es una victoria contundente, convincente y sólida para volver a ser. Ese es el objetivo de una jornada más que compleja porque All Boys viene en ganador, después de golear a Ferro en la semana que pasó.

En esta semana especial que comenzó con la caída ante Brown de Adrogué, la búsqueda del técnico Paulo Ferrari pasó por encontrar esas variantes que le devuelvan la contundencia en el ataque y en simultáneo, la solidez en la defensa. Por eso, tal vez aún no esté confirmada del todo la formación Verdinegra que tendrá variantes respecto de lo que mostró el lunes pasado. Una de las opciones está en el ataque donde Matías Gimenez entró a ser cuestionado y su lugar podría ser para Lucas Campana que tiene dos goles en este comienzo de temporada sin haber sido titular todavía. Pero si bien esa es la variante inicialmente mostrada, Ferrari también probó con Campana por Villagra, poniendo el tándem Giménez-Campana en la ofensiva. Pero este retoque futbolístico no sería el único que podría presentar San Martín en esa búsqueda de recuperar juego ofensivo. En el cierre de la semana, Ferrari trabajó con el ingreso como titular de Cristian Sánchez en el mediocampo, en el lugar de Maxi González, resignando marca y presencia para buscar volumen ofensivo y sociedad para Pablo Ruiz. El resto, sigue igual ratificando la última línea con los mismos cuatro nombres: Molina, Alvarez, Hernández y Jonás Aguirre. Del otro lado estará el recuperado All Boys del histórico Pepe Romero que llega más que entonado. Goleó a Ferro con una sobresaliente actuación de Alex Rodríguez. Como buen equipo metropolitano, el Albo de Floresta sabe lo que quiere, mantiene el orden y no perdona errores ajenos.

Hoy, San Martín necesita volver a ser el que fue. Ya mostró lo que tiene y lo que puede, hoy necesita festejar una victoria que le refresque su memoria.

El resto para hoy

Güemes, de Santiago del Estero, sorpresivo puntero de la la Zona B luego de haber ascendido recientemente desde el torneo Federal A, visitará a Instituto de Córdoba, en uno de los ocho encuentros que se desarrollarán hoy por la cuarta fecha del torneo de Primera Nacional. El partido se desarrollará en el estadio Juan Domingo Perón en el barrio de Alta Córdoba, desde las 15.30 con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Los restantes partidos de hoy serán: Atlanta-San Martín de Tucumán (Zona A) 14.30, Tristán Suárez-Ferro (B) 14.45, Almirante Brown-Villa Dálmine (B) 15.30, Guillermo Brown-San Telmo (B) 16, Gimnasia de Jujuy-Deportivo Morón (B) 17 y Quilmes-Temperley (A) 18.50.

Es notable el inicio de temporada para Güemes, dirigido por Pablo Martel, con tres victorias, ante Ferro, Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy, y apenas un gol en contra, elevando su serie invicta a seis cotejos con cinco triunfos y un empate.

Los santiagueños deberán rendir un exigente examen ante un equipo tradicional de la categoría como Instituto, que con Mauricio Caranta como DT apenas sacó dos puntos, tras sendos empates y una derrota en la fecha pasada.

Atlanta, con siete unidades en al Zona A, será local en Villa Crespo ante San Martín de Tucumán, con tres. El "Bohemio" dejó una buena imagen en estas primeras fechas bajo la conducción técnica de Walter Erviti por su intención de desarrollar buen juego y una segura defensa que aún no permitió goles en el certamen.

En el estadio Centenario quilmeño y por la Zona A, Quilmes será local ante Temperley en un atractivo encuentro. Brown de Adrogué, ya logró siete puntos y en su estadio Lorenzo Arandilla enfrentará a Villa Dálmine.

Ferro, que ganó un cotejo y perdió dos, está lejos del nivel que se podía aguardar con la llegada de Diego Osella como entrenador y buenos refuerzos y ahora procurará cambiar la imagen ante Tristán Suárez en Ezeiza, obligado a mejorar urgente tras caer con All Boys.

La fecha se completará el lunes con los partidos Alvarado-Gimnasia de Mendoza (A), 15.10, Independiente Rivadavia-Santamarina (B), 15.30 y Chacarita Juniors-Almirante Brown (A) 21.10.