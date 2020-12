El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, le pidió a los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona que definan el hecho que están investigando y su calificación legal, antes de resolver el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del médico Leopoldo Luque, informaron hoy fuentes judiciales.



Al devolver ayer el expediente a la Fiscalía General de San Isidro, el juez Díaz, les corrió vista a los tres fiscales que firman la causa –Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari-, para que fijen su postura ante el planteo de eximición de prisión.



Una fuente judicial afirmó a Télam que lo que el juez les exigió a Capra, Iribarren y Ferrari es que hagan la descripción circunstancial y pormenorizada del presunto hecho delictivo que están investigando y que opten por una calificación penal, es decir, que pongan una carátula.



Lo cierto es que a ocho días de la muerte de Maradona, los fiscales pidieron e hicieron allanamientos en las casas y consultorios del neurólogo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los dos presuntos responsables médicos de la internación domiciliaria de Maradona, pero a ellos solo les leyeron los derechos y garantías como posibles imputados y les aclararon que aún no hay elementos para un llamado a indagatoria.



Pero fue el propio juez Díaz al otorgar esos allanamientos el que tipificó la causa como "homicidio culposo", más allá de cualquier otra figura penal que pueda surgir con el devenir de la investigación, por lo que ahora el magistrado le pidió a los fiscales definiciones.



"Hoy prepararemos el dictamen, lo enviaremos al juzgado y recién ahí el juez podrá expedirse", explicó a Télam una fuente ligada a la fiscalía.



El Código Procesal Penal bonaerense en su artículo 185 indica que son tres los días en los que el juez de Garantías debe resolver este tipo de planteo, que en este caso fue presentado el lunes por Mara Digiuni, una de las defensoras de Luque, por lo que hoy sería la fecha límite.



Sin embargo, las fuentes aclararon que, luego de recibir la opinión de los fiscales, el juez podría emitir la resolución a última hora de hoy o extenderla hasta primera hora de mañana.



Tres son las alternativas del magistrado: rechazar el planteo por abstracto, ya que aún los fiscales no pidieron el arresto de Luque por ningún delito; aceptarlo para que el médico permanezca en libertad en caso de que en un futuro se solicite su detención; o diferir la resolución hasta el momento en el que eventualmente el Ministerio Público Fiscal la pida.



En el escrito de la defensa -presentado el lunes y al que tuvo acceso Télam-, la abogada Digiuni sostiene que pide la eximición de prisión porque su defendido "podría ser imputado en la presente causa por el delito de homicidio culposo, conforme surge del art. 84 del Código Penal, que prevé una pena privativa de la libertad de entre uno y cinco años".



"Solicito se otorgue a mi defendido la eximición de prisión, resaltando en primer término su inocencia y en prevención de cualquier acción jurisdiccional que coarte su libertad ambulatoria", señaló la abogada.



En otro de los párrafos, Digiuni destacó que en este caso no existen los riesgos procesales de que su cliente intente eludir el accionar de la Justicia o entorpecer la investigación.



"Surge del caso concreto, en especial de la facticidad que rodea la causa, que el Sr. Leopoldo Luque ha estado a derecho desde un inicio y ha ofrecido prestar colaboración en todo momento", concluyó el escrito.



Ayer, comenzaron en la sede central de la Superintendencia de Policía Científica de La Plata los estudios complementarios a la autopsia y los primeros resultados sobre los análisis toxicológicos en orina y sangre podrían empezar a conocerse en 10 días, indicaron las fuentes.



Se trata de los estudios toxicológicos, mediante los cuales se buscará determinar si Maradona tenía rastros de haber consumido alcohol, drogas o alguna otra sustancia en las horas previas a su muerte, y de los histopatológicos, que analizan en forma microscópica los órganos y tejidos.



Una pieza clave para estos estudios es el corazón de Maradona, que fue extraído en forma completa y que, de acuerdo a lo que observaron los médicos forenses que practicaron la autopsia, padecía de una "miocardiopatía dilatada" y pesaba 503 gramos, cerca del doble que uno normal.



Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre pasado al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el lote 45 del country San Andrés de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.



La autopsia determinó que el "10" murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".



Sus hijas declararon en el expediente que todas las cuestiones relacionadas a la salud de su padre eran dirigidas por Luque y Cosachov, los dos profesionales que de acuerdo a un acta firmada por la externación de Maradona -y en la que la empresa Swiss Medical recomendaba internarlo en un centro de rehabilitación- quedaban a cargo de su seguimiento médico.



La investigación del equipo de fiscales, creado por decisión del fiscal general de San Ïsidro, John Broyad, se centra en tres ejes principales: si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual "homicidio culposo", quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si la muerte de Maradona se pudo haber evitado.