La cuenta regresiva está por llegar a cero para este River que busca su quinta Copa Libertadores de América. La cita histórica será el próximo sábado en el Monumental de Lima, Perú, ante el temible Flamengo y Marcelo Gallardo decidió ayer hacer trabajos tácticos intensos. El DT probó tres formaciones diferentes (ver infografía), incluyendo en un par de ellas una modificación táctica importante: utilizar línea de cinco defensores, con la inclusión del chileno Paulo Díaz como uno de los stopper, pasando Lucas Martínez Quarta a la ubicación de líbero.

Esta modificación podría derivar en la salida de un volante, que en un equipo fue Nicolás De la Cruz y en otro Ezequiel Palacios. Igualmente, la intención de todo River es repetir la formación que viene de eliminar en la serie mano a mano a Boca, con un esquema bien marcado de 4-4-2. Para ello es fundamental que el volante mendocino Enzo Pérez continúe recuperándose de su esguince en la clavícula izquierda y sería de la partida en la final única que tiene desde esta edición la Libertadores.

Además de los posibles titulares van a ser parte del banco de suplentes Enrique Bologna, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Robert Rojas, Juan Fernando Quintero, Lucas Pratto, Ignacio Scocco, Julián Alvarez y Jorge Carrascal.

De todos modos, la delegación de River la conformarán todos los jugadores que integran la lista de buena fe, más allá de los que seguramente serán parte del banco de suplentes.

El plantel millonario volverá al trabajo hoy por la mañana en el estadio Monumental y luego del almuerzo partirá en un vuelo charter desde Ezeiza para aterrizar en la ciudad de Lima en horas de la noche.

La idea de Gallardo es que el equipo tenga dos jornadas de entrenamiento en Lima, mañana en el estadio de Alianza Lima y el viernes en el reconocimiento del estadio Monumental donde se jugará el encuentro ante Flamengo.

El regreso está planificado para el domingo y luego los jugadores tendrán algunos días de descanso.

Más entradas a la venta

La Conmebol habilitó ayer un total de 4.200 entradas adicionales para la final de Copa Libertadores a partido único en el Monumental de Lima (foto) entre River, defensor del título, y Flamengo, de Brasil.

Los tickets podrán ser adquiridos en la página oficial de la Conmebol con un máximo de cuatro por usuario, tal como sucedió en la primera tanda de ventas, según consta en un comunicado del ente sudamericano.

En esta ocasión, de las 4.200 localidades, 2.000 corresponden a la "Categoría 1" a un precio de 250 dólares y las restantes, un total de 2.200, son de la "Categoría 2" con un costo de 150 dólares.

Sebastián Driussi, ex delantero de River y actual futbolista del Zenit, de Rusia, aseguró ayer que Ignacio Fernández es el "jugador clave" en la final de la Libertadores.

"Para mí el jugador clave es "Nacho" Fernández. Si él tiene un buen día, River se puede llegar a llevar la Copa Libertadores", consideró Driussi.

"Ojalá no lleguemos a los penales y la final se pueda definir a favor de River lo antes posible", anheló el delantero de 23 años, desde San Petersburgo.

Driussi, campeón de la Libertadores con River en 2015 y que se fue del club en 2017, comentó que "es la primera vez que River y Flamengo juegan una final en un sólo partido, así que es muy nuevo todo para los dos. No importa quién llega mejor, el que cometa menos errores va a ganar el partido. No me imagino un partido con muchos goles".