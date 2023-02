En la noche del miércoles la Liga Sanjuanina de Fútbol programó la quinta fecha del Torneo de Invierno y resolvió que el duelo entre el líder Desamparados y el escolta Unión se juegue el domingo por la noche en el Barrio Patricias Sanjuaninas.

El capítulo se pondrá en marcha este viernes con un partido, el sábado continuará con otros tres choques y culminará el domingo con seis duelos, siendo el más importante el de Desamparados-Villa Obrera.

PRIMERA "A" PROGRAMACIÓN FECHA 5

Viernes 24 de febrero | 19 y 21.30

Trinidad vs. Del Bono

Sábado 25 de febrero | 15 y 17.30

Marquesado vs. Atenas

Peñarol vs. Carpintería

San Lorenzo vs. Juventud Zondina

Domingo 26 de febrero| 15 y 17.30

Juventud Unida vs. Unión

Recabarren vs. San Martín

9 de Julio vs. Colón Junior

Aberastain vs. Rivadavia

Alianza vs. López Peláez

Desamparados vs. Villa Obrera 19 y 21.30 hs.