La quinta etapa del Rally Dakar 2017 no se quedó atrás con la tendencia de un continuo cambio de mando y ayer en todas las categorías hubo estreno de líder, luego de un día en el que las pésimas condiciones meteorológicas incidieron para recortar el recorrido e incluso pongan en peligro la jornada de hoy, en la que la caravana arribará a La Paz, previo al domingo de descanso.



Respecto a los pilotos sanjuaninos, Alberto Ontiveros superó algunos inconvenientes y arribó al vivac de Oruro, en tanto que Gastón Pastén sufría un inconveniente eléctrico en su camioneta y tiene tiempo hasta hoy a las 8 para completar el recorrido y no quedar eliminado.



De los 447 kilómetros de especial previstos entre Tupiza y Oruro, en la segunda jornada en el altiplano boliviano, la aparición de tormentas y crecida de ríos provocó que se redujeran a 219. Igual hubo novedades en todas las categorías.



En motos ocurrió el quinto ganador distinto en cinco etapas y esta vez se impuso el británico Sam Sunderland (KTM), quien con una navegación prolija no sólo pasó al frente en la clasificación general también, sino que tiene 12 minutos de ventaja sobre su primer perseguidor, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien dejó la cima.



El que peor la pasó fue el español Joan Barreda Bort (Honda), quien luego de recibir antenoche una penalizacón de 1 hora, ayer tuvo problemas para llevar el rumbo indicado y quedó a 1h12m de la punta.



En tanto, el sanjuanino Alberto Ontiveros (Beta) volvió a completar el recorrido previsto y llegó a Oruro en el puesto 72, para caer dos puestos en la tabla acumulada y ubicarse 65.



En autos, la única certeza es que Peugeot es el rival a vencer. Sebastien Loeb ganó la etapa, la segunda en esta carrera, en tanto que el actual campeón, Stéphane Peterhansel, pasó a comandar en la general, con el tercer puesto del día, desplazando a su compañero Cyril Despres, quien culminó cuarto.



Nani Roma (Toyota), con su segundo puesto, fue el único que no corre para la marca francesa en ocupar un puesto en el top 5 del día. Además, por problema en la navegación se relegaron otros rivales como Mikko Hirvonen (Mini) y Giniel De Villiers (Toyota).



Al cierre de esta edición, el sanjuanino Gastón Pastén no había registrado paso por el primer puesto de control, debido a un inconveniente eléctrico que detuvo a la Toyota #371.

El martes llega la feria



San Juan empezará a tener ambiente del rally desde el martes, cuando se instale en Ignacio de la Roza y Tucumán a las 17 la ‘Feria Dakar’, en la que una pantalla gigante y un escenario ofrecerán shows musicales y videos en alta calidad de la competencia. Además se montarán otros stands relacionados a la carrera y al turismo.

El debutante recibía asistencia del equipo para tratar de seguir en carrera.



En camiones, el segundo triunfo consecutivo del actual campeón, el holandés Gerard De Rooy (Iveco) lo depositó como nuevo líder, en tanto que no tuvo un buen día el argentino Federico Villagra (Iveco) quien descendió del segundo al sexto puesto en la general.



En cuatriciclos, el francés Simon Vitse desplazó de la punta a Sergey Karyakin, lo mismo que en UTV hizo el brasileño Leandro Torres con el chino Mao Ruijin. Hoy en La Paz, ¿Cuántos cambios habrá?.











MOTOS - Etapa 5



Pos. Piloto País/Marca Tiempo

1 Sam Sunderland G. Bretaña/KTM 2h21m51s

2 Paulo Goncalves Portugal/Honda a 7m07s

3 Adrien Van Beveren Francia/Yamaha a 7m29s

4 Juan Pedrero García España/Sherco a 9m40s

5 Franco Caimi Argentina/Honda a 12m13s

6 Gerard Farres Guell España/KTM a 15m07s

76 Alberto Ontiveros Argentina/Beta a 1h45m57s



General



1 Sam Sunderland G. Bretaña/KTM 15h22m05s

2 Pablo Quintanilla Chile/Husqvarna a 12m00s

3 Adrien Van Beveren Francia/Yamaha a 16m07s

4 Gerard Farres Guell España/KTM a 20m57s

5 Matthias Walkner Austria/KTM a 29m01s

6 Stefan Svitko Eslovaquia/KTM a 48m43s

65 Alberto Ontiveros Argentina/Beta a 5h28m49s

AUTOS - Etapa 5



1 Sebastién Loeb Francia/Peugeot 2h24m03s

2 Nani Roma España/Toyota a 44s

3 Stéphane Peterhansel Francia/Peugeot a 1m31s

4 Cyril Despres Francia/Peugeot a 10m33s

5 Romain Dumas Francia/Peugeot a 11m55s

8 Orlando Terranova Argentina/Mini a 21m55s



General



1 S. Peterhansel Francia/Peugeot 14h02m58s

2 Sebastién Loeb Francia/Peugeot a 1m09s

3 Cyril Despres Francia/Peugeot a 4m54s

4 Nani Roma España Toyota a 5m35s

5 Mikko Hirvonen Finlandia/Mini a 42m21s

7 Orlando Terranova Argentina/Mini a 1h04m49s

CUATRICICLOS - Etapa 5



1 Kees Koolen Holanda/Maxxis 2h57m43s

2 Gustavo Gallego Argentina/Yamaha a 7m06s

3 Simon Vitse Francia/Yamaha a 12m57s

4 Pablo Copetti Argentina/Yamaha a 17m22s

5 Nelson Sanabria Paraguay/Yamaha a 18m50s



General



1 Simon Vitse Francia/Yamaha 19h32m22s

2 Sergey Karyakin Rusia/Yamaha a 8m14s

3 Axel Dutrie Francia/Yamaha a 10m35s

5 Daniel Mazzucco Argentina/Can-Am a 47m32s

CAMIONES - Etapa 5



1 Gerard De Rooy Holanda/Iveco 2h39m12s

2 Eduard Nikolaev Rusia/Kamaz a 11m58s

3 Airat Mardeev Rusia/Kamaz a 14m04s

16 Federico Villagra Argentina/Iveco a 46m50s



General



1 Gerard De Rooy Holanda/Iveco 14h06m07s

2 Eduard Nikolaev Rusia/Kamaz a 2m23s

3 Dmitry Sotnikov Rusia/Kamaz a 6m36s

6 Federico Villagra Argentina Iveco a 34m30s

UTV - Etapa 5

1 Maganov Ravil Rusia/Polaris 3h48m38s

2 Leandro Torres Brasil/Polaris a 29m54s

3 Li Dongsheng China/Polaris a 40m34s

General



1 Leandro Torres Brasil/Polaris 25h22mm24s

2 Mao Ruijin China/Polaris a 2h34m04s

3 Li Dongsheng China/Polaris a 2h47m25s