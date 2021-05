El último partido de Sergio Agüero en Manchester City, no tuvo final feliz. El Kun ingresó en el complemento del duelo ante Chelsea, pero no tuvo mucha injerencia en el juego. Tocó algunas pelotas, no logró quebrar el cerrojo de los londinenses, y no pudo ser el protagonista de una épica en el duelo definitorio.

Al finalizar el encuentro, las cámaras se dividieron entre las celebraciones del Chelsea y el primer plano a la cara del del delantero argentino, quien no escondió las lágrimas de dolor tras consumarse la derrota. Cuando el equipo de Pep consiguió el pase a la final, se viralizó una entrevista donde el ex Independiente decía que se iría el día que ganará la Champions.

Hoy tuvo a mano la posibilidad de cumplir con esa promesa y Chelsea derrumbó su gran sueño. Ahora, viajará a Barcelona para firmar su contrato con el que será su nuevo equipo y luego vendrá al país, donde se concentrará pensando en los duelos de las Eliminatorias y la Copa América.