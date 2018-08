A pesar de los obstáculos que la vida le puso en el camino y que lo llevó a perder parte de su mano producto de una trombosis, insiste una y otra vez que nunca se le pasó por la cabeza renunciar al deporte que ama. Ignacio Pérez, ciclista del Sindicato de Empleados Públicos, casi un año después de sufrir ese percance, salió adelante y consiguió una prótesis que le permitió volver a sentirse a pleno arriba de la bici. El oriundo de Villa Dolores a sus 27 años sabe que tiene mucho para andar. Su drama comenzó en octubre del año pasado cuando se encontraba en su provincia y comenzó a sentir un fuerte dolor en su mano derecha. Tras una serie de estudios le detectaron una trombosis, que derivó posteriormente y tras consultas con varios médicos en lo menos esperado: la amputación de cuatro dedos de su mano derecha. "Buscamos distintas alternativas para encontrar una solución pero sólo esa era la salida", contó el cordobés. De ahí en más se refugió en sus afectos y con el apoyo de su familia, su pareja y su equipo, se propuso volver y lo logró.

"Traté que no me afectara psicológicamente, sabía que iba a volver a la bici". IGNACIO PÉREZ - Ciclista SEP-San Juan Continental



"Nunca se me pasó por la cabeza dejar el ciclismo. La mano es funcional tanto como las piernas pero aún así nunca pensé en retirarme. Soy joven y no me imaginaba lejos de la bici. Traté que la situación no me afectara psicológicamente, lógico que también tuve altibajos", aseguró. A los pocos días comenzó la rehabilitación para recuperar el movimiento y la fuerza del brazo pero en su cabeza sólo estaba la idea del retorno a la bici, por eso nunca detuvo sus entrenamientos y mediante trote y gimnasio continuó con su preparación física.



El destino lo hizo llegar a Mendoza donde conoció -por pura coincidencia- a su homónimo Ignacio Pérez, un diseñador de prótesis que fue la pieza clave para la solución. En la EPET Nº 4, en el taller de robótica que comanda el profesor Rubén Zabaleta, le imprimieron esa prótesis y comenzó a plasmar su regreso. "Estoy enormemente agradecido, ahora es como si nunca hubiese perdido la mano", sostuvo.



"Fue la primera vez desde que comencé en el ciclismo que estuve tan lejos de la bici. Fueron seis meses eternos", expresó el cordobés, quien le dedicó un párrafo aparte a su equipo: "El SEP se portó excelente, nunca me desamparó. José Díaz y su hijo estuvieron conmigo siempre y mis compañeros igual. El SEP es mi familia, lo demostraron en el momento más difícil y eso no tiene precio. Espero responder ese apoyo arriba de la bici".

Uno de los pioneros de los "Bichos Verdes"

Ignacio Pérez es, hoy por hoy, uno de los tres ciclistas del SEP-San Juan que más años llevan en el conjunto continental. Llegó en la temporada 2013 y fue parte del equipo que ganaba cuanta competencia corría. Estuvo en el equipo que ganó tres veces la Vuelta a San Juan con Laureano Rosas, y hoy Pérez junto a Gastón Javier y Mauricio Muller son los tres ciclistas que siguen siendo parte de esa estructura de los "bichos verdes" que también integraba el desaparecido Elías "Chuky" Pereyra y los hermanos Lucas y Franco Lopardo. Eso tuvo mucho que ver para que José Díaz y su equipo lo apoyaran en el momento complicado que la vida le puso enfrente y hoy el buscará retribuir ese apoyo arriba de la bicicleta.

"Nacho" está asentado en San Juan. No sólo por pertenecer al continental sanjuanino, sino porque acá formó pareja e incluso también estudia. Se encuentra cursando la Licenciatura en Recursos Humanos.