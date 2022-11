Es la situación que más tiene preocupado al mundo de la Selección argentina, empezando por su entrenador, Lionel Scaloni. Se trata de la lesión muscular que padece desde hace una semana el volante del Villarreal, Giovani Lo Celso, quien tiene muchas chances de quedar excluido finalmente del Mundial de Qatar que comienza en 15 días.

La última novedad pasa por conocer con precisión el grado de lesión del zurdo y sobre todo los pasos a seguir para su tratamiento. El jueves se conoció que la rotura en el posterior de la pierna derecha, que se produjo cuando intentó hace un taco en el partido de la Liga de España del Villarreal, no es un desgarro 'simplemente' sino que se trata de un desprendimiento muscular. Ante esta gravedad de la lesión, el único camino para su recuperación óptima es la operación, lo cual derivaría en su exclusión del Mundial.

Por eso, ayer se pautó entre el propio futbolista, el Villarreal y la selección nacional que el lunes próximo se le hagan otros estudios aún más complejos para ya sí definir su futuro inmediato. Igualmente, no hay un optimismo muy grande en que Lo Celso pueda estar en la cita máxima, algo que de concretarse será un golpe muy grande para Scaloni y sus compañeros. "A nivel futbolístico, no tiene reemplazo. Sí desde lo numérico y lo posicional, pero desde lo que nos brinda como jugador en el campo de juego, no hay otro que lo reemplace", describió Scaloni en una entrevista durante la semana con TyC Sports. Incluso, el DT ya marcó la cancha de lo que pretende de ahora en adelante por parte del futbolista: "Si bien la idea es no llevar a jugador tocados, hay que evaluar ciertos contextos y situaciones en particular. Lo que está claro es que la salud es lo más importante en todo momento", sentenció.

La contracara de Lo Celso es Guido Rodríguez, quien ayer ya se entrenó con normalidad tras el golpe que recibió en el Betis.

El volante pretende realizar un tratamiento de rehabilitación, está aferrado a aquella alternativa como última esperanza, pero Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección argentina ya están al tanto y entienden que es muy difícil que Gio esté en la cita mundialista, ya que de realizarse dicho tratamiento que él desea de todas formas se perdería los primeros partidos del Mundial. Ahora, el lunes se definirá la situación.

En la lista preliminar de la Selección hay cuatro principales candidatos que podrían ocupar la posición de Lo Celso en el debut frente a Arabia Saudita. El Papu Gómez, uno de los jugadores que para Scaloni siempre fue opción de recambio, podría competir mano a mano con Alexis Mac Allister por un lugar en el once del primer partido de Argentina. Mientras que más atrás aparecen Enzo Fernández y Guido Rodríguez.