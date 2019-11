De punta a punta, ganó el zaino sanjuanino el clásico GP Jorge Laffue, segundo en importancia de los que se realizan en La Punta.

Era candidato a quedarse con el Clásico Sarmiento y quedó tercero a una cabeza de la "puesta" (empate) entre None Like Him y Mandela Eterno. Fue protagonista en el clásico "Batalla de Tucumán" al que lideró en gran parte del recorrido y quedó tercero tras Teenek e In Your Honour.



El pasado domingo se sacudió la mufa en la pista puntana que suele congregar a los mejores caballos del interior del país y lo hizo en una de las pruebas más importantes del turf puntano. El caballo del Stud La Nona, que sienta sus reales en Tudcum, comenzó a pagar con triunfos la inversión realizada por Horacio Muñoz quien a ojos cerrados adquirió al pingo de cuatro años por consejo de Rébora padre e hijo, quienes entrenan a todos sus campeones. Otro triunfo importante del stud iglesiano es el logrado por Atlas Again (ganador del Sarmiento del año pasado) que el 25 de Mayo ganó un clásico en Córdoba.



La victoria de Elmaestrodelarte, que se tomó revancha de Teenek fue por 2 y 1/2 cuerpos manteniendo un ataque demoledor desde la partida. El pingo sanjuanino empleó 1m52s10/100 para cubrir los 1.800 metros.



Otro sanjuanino salió tercero: Manny Boy (Esquina Alta). Vio Veces (Del Valle) fue noveno y Mandela Eterno (Patitas alegres) finalizó en la posición 14.