El exdelantero campeón del mundo Jorge Valdano destacó el carácter del crack rosarino Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, a tal punto que lo comparó con otra leyenda, Diego Armando Maradona.

"Messi está mostrando la esencia del fútbol. Está más conectado que nunca con la gente, mostrando el carácter que siempre ha tenido; está Maradoneando en el Mundial", aseguró Valdano en diálogo con TyC Sports, con los últimos ecos de la victoria argentina ante Países Bajos en cuartos de final. El integrante del plantel campeón en el Mundial México 1986 se declaró admirador de Messi "desde el primer día" y afirmó que desde hace dos décadas "es un genio". "El que no quiere a Messi, no quiere al fútbol", apuntó el ex Newell"s Old Boys y Real Madrid.

La observación de Valdano sobre el carácter del capitán y goleador argentino también se trasladó al resto del equipo que se prepara para jugar las semifinales de la Copa del Mundo ante Croacia. "El carácter de la Selección le permitió sobrevivir al gol agónico ante Países Bajos. Argentina es un equipo que respira fútbol", dijo Valdano.

El árbitro español, Mateu Lahoz, quien recibió diversas críticas tras dirigir Argentina con Países Bajos, no seguirá en el Mundial según le informó la FIFA ayer. La misma suerte corrieron los argentinos Fernando Rapallini y Facundo Tello, pero en sus casos por seguir avanzando la albiceleste.