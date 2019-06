Otra vez. Radamel Falcao García afirmó que si bien Colombia hace 12 años que no le gana a la Argentina "lo seguirán intentando".

El delantero y capitán del seleccionado colombiano, Radamel Falcao García, aseguró ayer que la Argentina, su rival del debut mañana en la Copa, está en etapa de "recambio", pero remarcó que siempre es "candidato" al título junto al anfitrión, Brasil.



"Enfrentamos a una Argentina que está en recambio pero que cuenta con jugadores de experiencia. Siempre Argentina y Brasil son candidatos, por eso nuestro objetivo es ir partido a partido, no podemos adelantarnos", manifestó Falcao García en la conferencia de prensa que compartió con el arquero David Ospina en la previa del partido del sábado en Salvador por la primera fecha del grupo B.



El ex River aceptó que "hace mucho tiempo" que Colombia no le gana a Argentina pero indicó que seguirán "luchando" para cortar la racha de doce años sin victorias.



La última fue en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 en noviembre de 2007 por 2-1 en el estadio El Campín de Bogotá.



Por su parte, el arquero Ospina elogió al capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, y alertó que es "un jugador que en el cualquier momento puede definir un partido con una genialidad".



"Para nadie es un secreto que Argentina contará con la presencia de uno de los mejores futbolistas de la historia como lo es Lionel Messi", afirmó Ospina, quien al igual que su compañero Falcao hizo hincapié en la etapa de "recambio" que atraviesa la "albiceleste".



"Ya tuvimos la posibilidad de enfrentar a Argentina. Sabemos que vienen en un recambio, como nosotros. Lo importante es pensar en lo que tenemos que trabajar para mejorar", cerró.

Apuesta

El exarquero de Colombia, René Higuita, demostró toda la confianza a su seleccionado y afirmó que "siento que esta generación puede coronarse en este torneo y por eso si no lo hace tengo decidido cortarme mi cabellera. Y eso es mucho decir para mí...". Habrá que ver si el creador del "escorpión" tiene palabra.