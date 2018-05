Bernardo Llaver arrasó en Potrero de los Funes con su Chevrolet Cruze. El mendocino fue el más rápido del sábado quedándose con la clasificación y la carrera clasificatoria, pero también el domingo, donde fue contundente en la final. El triunfo fue de punta a punta sin dejarle ningún tipo de posibilidad a sus rivales. El podio lo completaron: Martín Moggia y Julián Santero. Las grandes figuras fueron Matías Rossi y Agustín Canapino, quienes dieron cátedra de superación.

Ni bien el semáforo se apagó, Llaver demostró todo el potencial de su Cruze para tomar rápidamente la punta de la carrera. Moggia no pudo intentar ninguna maniobra de sobrepaso. Rápidamente todos se acomodaron. Salvo, Canapino y Rossi que comenzaron a avanzar. El de Arrecifes desde el puesto 14 y el de Del Viso del 21. Todo lo contrario pasó con el puntero del campeonato, Facundo Ardusso, quien largó mal y perdió una posición.

El ritmo del Fluence de Ardusso no estaba con un gran potencial y rápidamente se le vino Canapino, quien venía de forma demoledora para adelante. Rápidamente el de Chevrolet lo pudo superar con una gran maniobra y pudo seguir con el avance. Llaver seguía marcando su ritmo y ni siquiera el Auto de Seguiridad provocado por Federico Iribarne pudo poner en duda la punta de la competencia en el circuito puntano.

Se relanzó y Rossi seguía superando rivales y ya se metía dentro de los diez primeros. El Corolla se mostraba muy firme en distintos lugares del trazado. Canapino no aflojaba y ya daba cuenta de Muñoz Marchesi, Damián Fineschi y José Manuel Urcera para quedar quinto. El gran escollo para el de Arrecifes fue Matías Milla, quien defendió con uñas y dientes el cuarto lugar. Tal es así, que Rossi llegó rápidamente a pelear con ellos. Esa lucha fue de lo más atrapante de la competencia.

Canapino no pudo con Milla, pero sí Rossi con Canapino sobre el final de la carrera. El de Toyota no se quedó ahí y fue en busca de más. Ya en la última vuelta intentó estirar el frenaje para superar al del Sportteam, lo logró, pero se pasó y el “Negro” recuperó lo que era suyo. Es más, Canapino casi aprovecha esa situación para volver a ser quinto, pero no pudo.

Finalmente, la carrera finalizó con un Llaver contundente viendo primero la bandera a cuadros y dándole la primera victoria a Chevrolet de la temporada. Moggia fue segundo y Santero tercero. Milla pudo quedarse con el cuarto puesto por delante de los destacados Rossi y Canapino. Los primeros diez los completaron: José Manuel Urcera, Damián Fineschi, Facundo Ardusso y Facundo Chapur.

Con este resultado, Ardusso sigue dominando el campeonato con 97 puntos. Segundo quedó Canapino con 64, Pernía tercero con 56, Llaver con 54 y Rossi con 49. La próxima cita de la categoría será el 3 de junio en el veloz trazado de Rafaela.

Fuente: Carburando