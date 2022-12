El director técnico de Australia Graham Arnold se mostró con demasiada confianza en la previa al partido por los octavos de final frente a Argentina y no duda que conseguirán un resultado positivo.

"¿Si vamos a ganar? ¡Por supuesto! Entrené el equipo olímpico en Tokio el año pasado y le ganamos a Argentina 2-0. Es una camiseta amarilla contra una camiseta a rayas celestes y blancas, es 11 contra 11", exclamó en declaraciones a ESPN.

Luego de llegar a la Copa del Mundo al vencer a Perú en el Repechaje y dejando atrás a Túnez y Dinamarca en el Grupo D, y con la vista al duelo ante la Albiceleste, el entrenador del combinado de Oceanía, habló sobre su actuación en el Mundial.

"Cuando digo que son sólo dos días, se trata de la mentalidad y el impulso. Y creo que si hay algo que no sólo le hemos demostrado al país, sino que le demostramos al mundo es que estamos conectados como equipo y como grupo. Estamos comprometidos entre nosotros".

El entrenador de los Socceroos, se arriesgó y habló de contra quien le gustaría enfrentarse si pasan los octavos: "Con Brasil. Queremos jugar ante el mejor. No queremos esperar, y hay 32 equipos en el Mundial. Ahora estamos en los últimos 16 y queremos jugar contra los mejores, queremos ponernos a prueba y queremos mostrarle al resto del mundo cuál es nuestra cultura. Digo esto desde hace probablemente 6 u 8 meses y se trata de los días australianos y yo, que volvamos a los viejos tiempos. Las nuevas generaciones, que están creciendo a través de esto, probablemente estén aprendiendo eso y realmente no lo saben, pero recuerdo... Cuando era chico, Australia era bien conocida como la espalda del mundo, nadie nos dio una oportunidad. Éramos los desvalidos y salimos peleando. Eso no es diferente ahora", cerró.

Australia enfrentará a Argentina por los octavos de final el próximo sábado a las 16 en el Estadio Ahmad Bin Ali Stadium.