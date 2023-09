Este fin de semana la Asociación Argentina de Tenis (AAT) organizó un evento especial por los 100 años desde la primera participación del equipo nacional en la Copa Davis. Aprovechando la serie ante Lituania, que terminó con triunfo albiceleste en el Lawn Tennis de Palermo, desde el organismo realizaron una serie de eventos y homenajes que excluyeron nada menos que a Daniel Orsanic.

Quien fuese capitán del equipo que en 2016 levantó la única Ensaladera que posee el país y, según escribió en una carta publicada en las últimas horas, no recibió el llamado de la dirigencia. “Este fin de semana me hubiese gustado que me inviten a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario. Creo que el ego dentro de la cancha en el tenis es algo muy positivo, nos ayuda a ganar en confianza y a creer en nosotros mismos, hay que saber manejarlo. Pero cuando ese ego se antepone al propósito, cuando la mezquindad supera a la responsabilidad, creo que se toman decisiones equivocadas, no se optimizan los recursos”, señaló.

“Está bueno ser autocrítico y darse cuenta de que a veces actuamos mal. ¿Se les habrá pasado por alto a la gente de la Asociación? ¿O será que el orgullo continúa siendo lo más fuerte? Deseo que todo esto mejore por el bien del tenis argentino, por el bien de este deporte que tanto nos dio. Somos parte de una sociedad que en lo personal deseo que crezca para bien”, remarcó Orsanic.

Entre los homenajes que se realizaron, se dieron a conocer una serie de piezas audiovisuales de las que participaron con sus testimonios grandes referentes del tenis nacional como Guillermo Coria, David Nalbandian, Ricardo Cano también, Agustín Calleri, Mariano Zabaleta, Leonardo Mayer, Martín Jaite, Eduardo Soriano y Roberto Aubone, entre otros.

Orsanic fue capitán de la Copa Davis 2016 que terminó con la Argentina consagrándose por primera vez en su historia ante Croacia por 3 a 2 con los triunfos claves de Juan Martín Del Potro (Ante Ivo Karlovic y Marin Cilic) y de Federico Delbonis, en el definitorio frente a Karlovic. Además, la pareja de dobles la conformaron el mismo Delpo junto a Leonardo Mayer. Y en el equipo también estaba Guido Pella. De las rondas anteriores habían sido parte también Renzo Olivo, Carlos Berlocq y Juan Mónaco.

Cabe recordar que el equipo nacional arrastraba cuatro derrotas en finales: 1981, 2006, 2008 y 2011. Por lo que aquella vez quebró el maleficio y gritó campeón.

La carta completa de Orsanic

Amigos del tenis, familia del tenis:

Quiero felicitar al equipo de Copa Davis por el triunfo. Jugadores, cuerpo técnico y esa hinchada que acompaña siempre. Muy contento por todos, espectacular ambiente. Felicitaciones por el aniversario de la participación de Argentina en Copa Davis; 100 años nada más y nada menos.

Argentina jugó 100 años la Copa Davis y la ganamos una vez. Tuve el privilegio de ser el capitán de ese equipo, ese quipo de leones. Este fin de semana me hubiese gustado que me inviten a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario.

Creo que el ego dentro de la cancha en el tenis es algo muy positivo, nos ayuda a ganar en confianza y a creer en nosotros mismos, hay que saber manejarlo. Pero cuando ese ego se antepone al propósito, cuando la mezquindad supera a la responsabilidad, creo que se toman decisiones equivocadas, no se optimizan los recursos.

Está bueno ser autocrítico y darse cuenta de que a veces actuamos mal. ¿Se les habrá pasado por alto a la gente de la Asociación? ¿O será que el orgullo continúa siendo lo más fuerte?

Deseo que todo esto mejore por el bien del tenis argentino, por el bien de este deporte que tanto nos dio. Somos parte de una sociedad que en lo personal deseo que crezca para bien.

Un saludo muy, pero muy fuerte. Un abrazo grande a toda la familia del tenis y vamos para adelante.