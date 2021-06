Un día después del sorpresivo retiro de Carlos Tevez como futbolista de Boca, Mauricio Macri saludó al ahora ex capitán xeneize en Twitter. El ex presidente del club publicó una foto de ambos y dedicó a Tevez un elogioso mensaje.

“Volviste en lo más alto de tu carrera a Boca por tu amor enorme al club y eso no lo vamos a olvidar nunca. Gracias por todas las alegrías Carlitos querido, jugador y persona excepcional. Éxitos en lo que viene!!”, escribió Macri en la noche de este sábado.

El ex dirigente y el futbolista mantuvieron una armoniosa relación cuando coincidieron en Boca y la intensificaron aun cuando Macri ya no lideraba el club. Siendo presidente de la Nación, lo recibió en la Casa Rosada, y Tevez tuvo el gesto de invitarlo a su fiesta de casamiento, de diciembre de 2016.

Volviste en lo más alto de tu carrera a Boca por tu amor enorme al club y eso no lo vamos a olvidar nunca. Gracias por todas las alegrías Carlitos querido, jugador y persona excepcional. Éxitos en lo que viene!! pic.twitter.com/wv0fHImcJi — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 5, 2021

“Mauricio siempre me aconsejó para bien, fue como un padre para mí. Siempre me ayudó con el tema de la plata, de invertir. «No inviertas con los amigos»; siempre me daba esos consejos. Me decía: «Si viene alguien y te ofrece el cielo, vos no lo tomes. Guardá la plata, que vos seguís facturando». Siempre me ayudó a entender esa parte”, le agradeció públicamente en su momento el deportista, que tuvo una larga y multimillonaria carrera en el exterior (Corinthians, de Brasil; Manchester United y Manchester City, de Inglaterra; Juventus, de Italia, y Shanghai Shenhua, de China). En 2017, cuando Macri gobernaba el país, Tevez se declaró abiertamente esperanzado en él: “Es el hombre que puede cambiar la Argentina”.

En el último verano, se difundió una foto que compartieron en una playa de la costa bonaerense el capitán de Boca y Daniel Angelici, presidente xeneize entre 2011 y 2019 y opositor a la gestión actual en el club, encabezada por Jorge Ameal y Román Riquelme.