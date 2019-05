Luego de la foto que se hizo viral este fin de semana, Cristian "El Ogro" Fabbiani publicó este martes en su cuenta de Instagram (@fabbianiok) un video donde unos amigos de él se encuentran conRonaldo ("El Fenómeno") en Brasil quien le manda un saludo al delantero de Deportivo Merlo.

En la imagen que publicó la cuenta oficial de Laferrere, despues de la victoria por 3-1 contra Merlo, se lo deja en evidencia al Ogro con respecto a su físico.

Esto parece que le llego al ex delantero de la selección brasileña que le mando su apoyo: "¿Qué pasa Tanque? Seguí así, no le des bola a nadie, los gorditos marcamos la diferencia. Te mando un abrazo", dijo el Fenómeno.

"Si lo dice él", agregó Fabbiani a la publicación.

Al ex delantero de Lanús, River, Newell's, entre otros, se lo vio de buen animo a pesar de la derrota y la expulsión sufrida en el último partido. Publicó una imagen en la que se lo ve marcado entre cuadro jugadores del club de La Matanza: "Esto me da más fuerza para seguir: 4 vs 1".