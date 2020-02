El mundo del deporte expresa su dolor por la muerte del atleta Braian Toledo, de 26 años, en un accidente de tránsito cerca de la localidad de Marcos Paz, de donde era oriundo. La temprana despedida del lanzador de jabalina argentino, quien participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y supo colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010 (cuando tenía apenas 16 años), provocó una catarata de mensajes de pesar por parte de quienes compartieron citas deportivas con él o conocieron su trabajo social, su espíritu solidario.

Uno de ellos fue el mismísimo Diego Maradona. El director técnico de Gimnasia La Plata, de 59 años, apeló a su cuenta de Instagram para homenajear a Braian. Acompañando una foto en la que se lo puede ver a toledo en plena competencia, el astro del fútbol le dedicó sentidas palabras: “Algunos creen que con el talento alcanza y sobra. Vos fuiste Braian Toledo, a pesar de todo y de todos. Que descanses en paz, querido”.

Otras grandes figuras del deporte también dejaron su recuerdo para Braian en sus redes sociales. Fue, por ejemplo, el caso de Gabriela Sabatini. “Una de las noticias más tristes. Braian Toledo querido, tuve la suerte de conocerte hace un par de años, eras una persona de luz que irradiabas un amor como pocas veces he visto. No puedo creer que te fuiste, que en paz descanses. Toda la fuerza y amor para tu familia”, firmó la ex tenista.

Sergio Hernández, entrenador de la selección de básquet subcampeona del mundo en China 2019, también expresó su testimonio: “Profunda tristeza por la muerte de Braian Toledo. Mis condolencias y el más fuerte abrazo a su familia. QEPD, campeón, gracias por tu ejemplo”.

Gerardo Werthein, titular del Comité Olímpico Argentino, hizo público su dolor en una entrevista con Infobae: "Esta noticia fue un golpe, porque es un chico que quiero mucho. Lo conozco desde pichón. Lo vimos crecer. Vimos todos sus logros, pero además de ser un excelente deportista era un campeón de la vida. De los valores, de la humildad, de la generosidad, de la modestia, de la solidaridad… un ejemplo. Siempre pensaba en ayudar. Empezó muy de abajo, cuando vivía en una casilla con su mamá y sus hermanos en un barrio muy humilde”.

El mundo del fútbol, a la par de Maradona, se sumó a los mensajes de condolencias. La Asociación del Fútbol Argentino, Boca, River y los demás clubes de Primera recordaron la estatura como deportista y la integridad de Toledo.

Toledo viajaba solo en su moto marca Royal Enfield de 500 cc. negra durante la noche del miércoles. Poco después de la 23 se dirigía por la Ruta Provincial Nº 40 en dirección hacia Merlo. Fue así y de una manera tan inesperada que se encontró con la muerte.

Según los estudios preliminares en la zona del accidente fatal, Toledo impactó con el lomo de burro a una alta velocidad. Luego, perdió el equilibrio del birrodado, salió volando con el mismo y terminó por impactar contra dos palmeras ubicadas a 45 metros sobre el boulevard.

El impacto final del cuerpo y de la moto fue tan violento que una de las palmeras fue arrancada de cuajo y la otra fue cortada a la mitad.

En el asfalto no se registró ninguna marca de frenada, por lo que se estima que Toledo nunca vio el lomo de burro y no pudo reaccionar después de ese primer impacto.