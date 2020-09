A pesar de que su Leeds Uniteds le jugó de igual a igual al Liverpool, campeón de Europa hace un año, y cayó sobre la hora 4-3 en su visita a Anfield en el debut de ambos en la Premier League, el técnico Marcelo Bielsa no se quedó para nada conforme. "Fue una derrota justa. Nos costó mucho neutralizar al rival. En el segundo tiempo nos costó pasar la pelota de defensa a ataque y no creamos peligro. Si bien el esfuerzo nuestro fue muy grande, no alcanzó para jugar un partido equilibrado, sobre todo en el segundo tiempo", puntualizó el Loco, quien firmó su renovación de contrato con el club por una temporada el pasado viernes.

"Siento que podríamos haber evitado la derrota, esto demuestra que hay poco margen de error en la Premier League. Liverpool controló gran parte del juego, pero nosotros también controlamos ciertas partes. Los jugadores intentaron jugar como queríamos, estaban tranquilos y serenos. Habrá que revisar las cosas bien que se hicieron y corregir aquellas que no salieron de acuerdo a lo esperado", agregó en su análisis.

"Marcar tres goles es algo positivo. Fuimos muy eficientes pero no creamos suficientes oportunidades de ataque. No debemos olvidar que nos encajaron cuatro. Muchos de los goles podrían haberse evitado. Nunca puedes ser feliz en la derrota", cerró.

Su "asiento"

Bielsa innovó en la Premier League al cambiar ahora el "asiento" donde observa los partidos pegado a la cancha. Se trata de un balde que cuenta con el auspicio de la empresa petrolera argentina President Energy y que tiene el escudo del Leeds en la parte alta. En Francia, dirigiendo al Olympique, el Loco usaba una conservadora de la marca Gatorade.