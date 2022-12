Antonio Mateu Lahoz, el juez del partido entre la Selección argentina y Países Bajos, quedó en el ojo de la tormenta luego de su polémico arbitraje y rompió el silencio a través de Twitter.

El español pidió un "mínimo de respeto" y advirtió que bloquearía a cualquiera que lo mencione en redes para cuestionarlo. Su descargo se da después de las durísimas críticas de Lionel Messi y la mayoría del plantel argentino por el excesivo tiempo de descuento de 10 minutos y las numerosas faltas a favor de los europeos, que según La Pulga, "inclinaron la cancha".

"A partir de ahora, todos los que mencionen esta cuenta con términos ofensivos o de menosprecio serán bloqueados. No es tan difícil guardar un mínimo de respeto. Gracias a todos", escribió Mateu Lahoz.

Minutos después de la victoria por penales que le dio el pase a semifinales, el capitán argentino explotó de bronca contra el juez del partido, a quien ya conoce de la Liga española.

“La FIFA no puede poner un árbitro así, no está a la altura. Lo hizo mal en todo el partido, siempre te jugaba en contra. El último gol no era falta. Dentro de la cancha ves que te quiere inclinar el partido”, se quejó el Diez.

Fuente: NA