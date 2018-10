A Darío Benedetto le alcanzaron los 13 minutos que estuvo en cancha para convertirse en el hombre de la semana. Horas de TV, agradecimientos en las redes, memes y más...

También hubo mensajes de Whatsapp, uno de ellos muy especial: su mujer, Noelia Pons, no le escribió tras el partido sino en el entretiempo. ¿Qué le puso? "Ahora entrás y la metés".

La historia fue confirmada por el Pipa en diálogo con Fox Sports. "Me llegaron 130, los conté. Hacía mucho que no me pasaba", explicó. También le escribió Martín Palermo, su ídolo: "La comparación con Martín me fascina porque es mi ídolo. Orgulloso de que me comparen con él", aseguró.