Falta poco más de tres meses para el inicio de la temporada de ciclismo de ruta y el mercado de pases está que arde. Nombres que van y vienen. Firmas que ya se concretaron y mucho más por verse. Ciclistas que decidieron cruzar de vereda seducidos por nuevas propuestas. Eso es lo que vive el ciclismo sanjuanino en sus cinco equipos continentales. En eso, es el Sindicato de Empleados Públicos y el equipo Transportes Puertas de Cuyo, ex Asociación Civil Mardan, son hoy los adelantados en ese mercado de pases. Los municipales de Rawson y Pocito están a punto de sellar nuevas figuras, en tanto que la Agrupación Virgen de Fátima hoy por hoy es el que deberá rearmarse casi de raíz.

El SEP decidió ir por lo que necesitaba: un sprinter nato y por eso sumó a Héctor Maxilimiliano Lucero. El "Willy" dejó a la Municipalidad de Pocito en donde estuvo por varias temporadas para calzarse la camiseta de los "Bichos Verdes", algo que ya hizo en alguna oportunidad en los inicios del SEP allá por el 2011 para una Vuelta a San Juan. Si bien el chimbero es la incorporación más resonante, se suma al mendocino Alejandro Durán (ex Municipalidad de Godoy Cruz y Shania), Matias Lisa (ex Mun.de San Martín), Leonardo Cobarrubia (ex Municipalidad de Pocito) y los juveniles Leonardo Bravo y Ángel Naveda, que llegan de la Agrupación Virgen de Fátima.

Otro que apostó fuerte esta temporada es la ex Asociación Civil Mardan que ahora, con la apuesta de Mario González buscará resurgir Transportes Puertas de Cuyo. Así se denominará el equipo que sumó a los hermanos Adrián y Mauro Richeze, además del subcampeón argentino de contrarreloj Emiliano Ibarra. Los Richeze se desligaron de la Agrupación, equipo con el que corrieron cuatro temporadas siempre siendo protagonistas. En tanto que Ibarra, afincado plenamente en San Juan, rompió vinculo con el SEP, equipo con el que compitió cinco temporadas. Los tres se sumarán a la base que cuenta con Laureano Rosas como capitán, además de Leandro Messineo, Darío Díaz, Emiliano Contreras y Leonardo Rodriguez.

En tanto que los de Rawson y Pocito también se mueven por sumar piezas para el juego. En Pocito, que mantuvo a Daniel Díaz, Josué Moyano, Juan Melivillo, José Reyes y Gerardo Tivani, hay interés por los hermanos Duilio y Rubén Ramos. Los dos vienen de ser parte del equipo Arbol Verde y aspiran a calzarse nuevamente la chapa continental. Por su parte, la Municipalidad de Rawson ya sumó a Diego Tivani, que vuelve al ciclismo Elite después de ser figura en la Vuelta a San Juan de los Libres. Además mantienen tratativas con Nahuel D"Aquila.

Mientras que por la Agrupación Virgen de Fátima su futuro es una incógnita. Por lo pronto mantiene a Nicolás Tivani, Nicolás Naranjo y Ricardo Escuela, pero tras la partida de varias de sus figuras deberá rearmarse para ser protagonista.

A meses del inicio de la temporada ya hay un aviso que será apasionante y con un objetivo en común para todos: ser protagonistas en la Vuelta a San Juan 2020.

LOS QUE CRUZARON DE VEREDA

HÉCTOR "WILLY" LUCERO - Sindicato de Empleados Públicos

"Estoy feliz de ser parte del SEP, voy a tratar de formar una alianza nueva para poder hacer lo mejor como en los mejores tiempos.

Ahora sólo hay que ganar y voy a dar lo mejor de mí como siempre lo hice".

ADRIÁN RICHEZE - Transportes Puertas de Cuyo

"Decidí venir porque me gustó a lo que apunta el equipo. La idea es ser protagonista en la temporada sanjuanina , pero sin descuidar los principales objetivos: la Vuelta a San Juan, la Doble Bragado y la Vuelta a Uruguay".

LEONARDO COBARRUBIA - Sindicato de Empleados Públicos

"Estoy muy contento de que el SEP me diera la chance de sumarme a este gran equipo. Voy a dar lo mejor de mí para sumar mi granito de arena. Tengo el plus de conocer a Willy y a Dotti, igual el equipo me recibió bárbaro".

No habrá criterium, sí habrá pista

El calendario oficial de pista comenzará el domingo 28 de julio. El mismo constará de ocho fechas, todas a desarrollarse en el Velódromo "Héroes de Malvinas". Allí dará inicio dentro de una semana la temporada pistera que organizarán en conjunto el Club Juan B. Del Bono y el Caucete Pedal Club. En agosto habrán tres fechas: el 4, organizada por el Alvear y la Unión Vecinal Belgrano tendrá lugar la segunda, después de las PASO a realizarse el 11 la temporada se reanudará el 18 con la prueba que organizarán el Cicles Club La Bebida junto al Sol Naciente. El 25, la cuarta fecha estará a cargo del Club Sergio Valdéz. En septiembre, el 1 se disputará la 5ta fecha con organización del C.C Independiente, el 8 todo correrá por cuenta de la Fundación para el Progreso y el Club San Martín, la penúltima será el 15 organizada por el Olimpia y la Federación Sanjuanina y el 22 se cerrará con la 8va fecha a cargo del Huracán y la Fundación Planeta Ramírez.