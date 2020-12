El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez se convirtió hoy en nuevo piloto de la escudería Red Bull Racing para la temporada 2021, anunció el equipo austríaco mediante un comunicado.



Pérez, de 30 años, reemplazará al joven tailandés Alexander Albon y será compañero del neerlandés Max Verstappen, que este año terminó en el tercer lugar del Mundial de Pilotos.



"Checo" lleva diez temporadas en la F1 y cuenta 191 Grandes Premios en su haber, entre los que logró diez podios y un triunfo, este año, en el Gran Premio de Sakhir, en Bahréin.



Red Bull será su cuarta escudería en la categoría reina después de Sauber (2011-2012), McLaren (2013) y Force India/Racing Point (2014-2020).



TOTO WOLFF NO VE MOTIVOS PARA QUE HAMILTON SE MARCHE DE MERCEDES



El jefe de la escudería Mercedes, el austríaco Toto Wolff, no encontró motivos para que el heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton no continúe la próxima temporada en el equipo y disipó los rumores generados por la demorada renovación de su contrato.



"Hemos tenido tanto éxito en el campeonato desde hace siete años (todos los títulos de constructores para Mercedes y seis de pilotos para Hamilton y uno para Nico Rosberg) que no veo motivos para no continuar", aseguró Wolff en una conferencia virtual.



"Está a su mejor nivel y debería seguir así por un tiempo, así que continuar juntos no es un problema. Si quieren saber por qué no hemos firmado todavía un contrato es fácil: siempre damos prioridad al campeonato para no distraernos con conversaciones a veces difíciles", explicó.



"Luego golpeó el Covid (Hamilton dio positivo a finales de noviembre) y nos hemos retrasado un poco pero no estamos preocupados, va a hacerse", concluyó.



Hamilton, que cumplirá 36 años en enero, igualó esta temporada los siete títulos mundiales del alemán Michael Schumacher. En 2008 ganó uno con McLaren y los otros seis los obtuvo con Mercede a partir de 2013.



SAN PABLO INSPIRA A CATALUÑA PARA RENOMBRAR SU GRAN PREMIO



La Generalidad de Cataluña podría inspirarse en el caso de San Pablo, Brasil, para acordar con los directivos de la Fórmula 1 un renombramiento del Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Montmeló desde 1991.



Recientemente, el gobierno de San Pablo firmó con Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales de la máxima categoría, para que la carrera de Interlagos adquiera en los próximos cinco años el nombre de la ciudad en lugar de Gran Premio de Brasil.



Con este antecedentes, los autoridades catalanas podrían avanzar en el mismo sentido, ya que es el gobierno de esa región el que avala el canon y asume la mayor parte del déficit del circuito, revela el sitio especializado SoyMotor.



Hasta la fecha los Grandes Premios siempre llevaban el nombre del país en el que se disputan. En caso de duplicidad de GP en un mismo país, se buscaba siempre un nombre de más amplitud (Europa, Pacífico, Eifel, Toscana, por caso).