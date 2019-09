Definiciones. Alfredo Grelak decidió trabajo a puertas cerradas pero no cambió nada en la formación que visitaría a Morón. El Verdinegro viaja esta noche a Buenos Aires.

La semana había comenzado con algunas modificaciones de agenda en San Martín. El entrenador Alfredo Grelak dispuso trabajo matutino a lo largo de toda esta semana previa al partido contra Deportivo Morón y le puso el plus de que los dos últimos entrenamientos fueran a puertas cerradas. Algo de misterio, mucho de probables variantes pero este jueves, en la práctica de fútbol, ese misterio no fue misterio porque el técnico verdinegro paró los mismos once nombres que vienen de empatar los últimos dos partidos sin goles como equipo titular para jugar contra el Gallito este próximo domingo desde las 15.30.



Así, la semana empezó a decidir algunas cosas que parecían que podrían cambiar porque no hubo retoque de modelo ni de apellidos pero todo esto podría dar un vuelco si es que hoy, en el último ensayo en San Juan o mañana ya en Buenos Aires, Grelak podría decidir modificaciones.



En el ensayo de este jueves, los probables titulares se pararon con Ardente en el arco; Barrios, Monteseirín, Pucheta e Iberbia en la defensa; Ramirez, Jerez Silva, Gelabert en el mediocampo; Palacios Alvarenga, Osorio y Bravo, en el ataque. Así arrancó y Grelak insistió en la posición de Bravo tirado sobre la izquierda sosteniendo un sistema que no tuvo profundidad ante Barracas pero que podría tener su última gran prueba en Morón. Así algunos nombres que podrían haber estado en consideración al menos en esta semana, quedaron a la espera de la decisión final del entrenador. Jhony Pajoy, Ezequiel Vidal, Cristian Sanchez, Nicolás Bertocchi y Matías Gimenez podrían encarnar alguna de las posibles modificaciones de un San Martín que necesita juego, profundidad y gol pero que por ahora no están como opciones inmediatas.



El plantel Verdinegro volverá a entrenar hoy en horario matutino y por la noche emprenderá el viaje a Buenos Aires vía carretera para esperar allá el choque del domingo en Morón.

Abren la jornada

Ferro Carril Oeste y Nueva Chicago, dos "grandes" de la Primera Nacional, jugarán hoy en el estadio del primero con la impostergable necesidad de lograr el primer triunfo en la temporada, en la continuidad de la sexta fecha del máximo certamen del ascenso. El encuentro por la Zona A se desarrollará en el estadio arquitecto Ricardo Etcheverri, situado en el barrio capitalino de Caballito, desde las 21.10, con el arbitraje de Emmanuel Ejarque y televisado por TyC Sports. En el ascenso jugaron 31 partidos, Ferro ganó 14 (47 goles), Chicago 10 (41) y empataron en 7 oportunidades.