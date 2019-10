Hubo lluvia de goles en Sarandí. En el encuentro que abrió la fecha número diez de la Superliga, Arsenal y River dieron un gran espectáculo futbolístico y empataron 3-3 en el estadio Julio Humberto Grondona. Más allá de lo entretenido del encuentro, los dos equipos dejaron pasar la oportunidad de meterle presión a Boca, que sigue siendo el único líder del torneo.

River llegó a Sarandí con un equipo alternativo de cara a la revancha ante Boca por la Copa Libertadores. Las apuestas del conjunto Millonario pasaban por la creatividad de Jorge Carrascal y el peso ofensivo de la dupla de ataque compuesta por Lucas Pratto e Ignacio Scocco. Sin embargo, Arsenal se aprovechó del escaso rodaje colectivo de su rival y, a los nueve minutos, llegó a la apertura del marcador. Tras un córner, el rechazo de la defensa de River quedó corto y en la medialuna apareció Ezequiel Piovi para sacar un remate que le picó delante de las manos al arquero Enrique Bologna y que se convirtió en el 1-0.

El local mostró más orden en una primera etapa con emociones en las dos áreas. Las oportunidades se repartían: Bologna le tapó un mano a mano a Juan Kaprof y Maxi Gagliardo voló para mandar al córner un potente derechazo de Robert Rojas que tenía el ángulo como destino.

A los 30’, el conjunto de Sergio Rondina amplió la diferencia con la Ley del Ex: Lucas Martínez Quarta falló en la cobertura y Juan Kaprof quedó mano a mano con el arquero de River. Esta vez, el delantero formado en las inferiores del Millonario no falló: convirtió el 2-0, pero no festejó, sino que pidió perdón al rival por su pasado en la institución.

El descuento de River iba a llegar recién en el inicio de la segunda parte, luego de que Gagliardo se luciera con una gran tapada ante Pratto en el cierre de la primera. Sobre los 12’ del complemento, El Oso asistió a Scocco de cabeza y Nacho decretó de volea el 2-1 que le daba esperanzas al conjunto de Núñez. Pero la ilusión iba a durar poco ya que, a los 16’, Nicolás Giménez aprovechó otra desinteligencia del fondo de River para marcar el 3-1 con un disparo desde la medialuna.

Ya con Juan Fernando Quintero en cancha, River no claudicó en la búsqueda y, luego de una acción en la que un remate de Carrascal se estrelló en el palo, volvió a descontar. El protagonista fue, una vez más, Scocco. A la salida de un córner, Pratto anticipó de cabeza, la pelota dio en el travesaño y, en el rebote, el ex Newell’s arremetió para anotar el 3-2 y volver a encender las expectativas Millonarias.

El ansiado -y buscado- empate del conjunto de Gallardo iba a llegar a tres minutos para el final. El DT dispuso los ingresos de Exequiel Palacios y Matías Suárez, y su decisión rindió sus frutos. El cordobés mandó el centro desde la derecha que Fernando Torrent terminó metiendo en contra de su propia valla.

Los últimos minutos mantuvieron la tónica del partido: lo tuvo Gastón Álvarez Suárez con un tiro libre que Bologna descolgó del ángulo y pudo ganarlo River por la misma vía, pero Quintero desvió levemente su remate. Fue así como el resultado ya no se movió.

Con el empate, a River se le cortó una seguidilla de dos victorias en fila. El equipo de Gallardo - que ya se enfoca al 100 por ciento en su compromiso por la Copa Libertadores- quedó con 18 puntos, como uno de los escoltas de Boca e la Superliga. El equipo de Gustavo Alfaro suma 21 unidades y tiene la chance de estirar la ventaja esta noche cuando enfrente a Racing en la Bombonera.

Arsenal, en cambio, acumula dos fechas sin victorias y quedó algo relegado en la pelea. Los de Rondina tienen 16 puntos en la clasificación.

El show de goles del partido