El periodo de descanso por las fiestas de fin de año para los clubes que integran la Liga A1 de vóleibol encuentra más relajado a un UPCN San Juan Vóley que pasó uno de los períodos más críticos de su historia al principio de la temporada, a un Obras UDAP que quedó en la puerta de alcanzar metas más altas, a un Lomas que celebra su primera conquista y a un Personal Bolívar sumergido en dudas.



Obras vivió la frustración de no poder disputar la final de la Copa ACLAV, al caer inesperadamente 3-1 con Alianza, básicamente porque el equipo no jugó al nivel de sus expectativas.



Si bien fue un bálsamo la posterior victoria por 3-1 ante el poderoso Bolívar, en el duelo por el tercer puesto, es prioritario para el equipo encontrar el sexteto inicial. Armador, líbero y centrales definidos, la incertidumbre pasa por el opuesto.



El venezolano Tejeda no estuvo a la altura de las expectativas del cuerpo técnico. Federico Pereyra cumplió en los dos últimos partidos, pero la razón principal por la que regresó a Obras fue porque pretende jugar como receptor punta.



Y Bruno Lima, el opuesto de la selección, podría estar físicamente apto para ese rol, aunque en el club siempre fue punta. Según quien se quede con ese puesto, se definirán a los dos puntas, a los que aparte de Pereyra y Lima, también se suman como candidatos Gonzalo Quiroga (titular con Lima en la Copa ACLAV) y Estevan Cabrera (titular ante UPCN). "Conocer su identidad", fue la aspiración confesada por su presidente, Miguel Rodríguez.



Sin un lugar en el cuadrangular del Presudamericano (en realidad quedó como primer suplente si se baja alguno de los 4 clasificados: Bolívar, Lomas, Ciudad y River), Obras se enfocará de lleno desde su primer compromiso el 14 de enero contra Gigantes del Sur, en escalar todo lo posible, desde el actual sexto puesto, en la segunda rueda de la fase regular de la Liga, pensando en los playoff. El primer objetivo sigue siendo igualar la campaña anterior, en la que llegó hasta semifinales.



En tanto UPCN, tiene resuelto el equipo y se fue al receso con una seguidilla de 8 triunfos consecutivos, con los dos últimos frente a Obras en el clásico local.



Con eso, logró borrar la racha de 7 derrotas consecutivas, en las que que quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes y de la Copa ACLAV, que continuó en los primeros 3 partidos de la Liga y que llevó a un recambio incluso en el plantel con la salida del armador Valerio Vemiglio.



UPCN regresará al trabajo pensando en dos metas. Por un lado estará detrás del objetivo de pelear por el primer puesto de la fase regular. Y por otro, en febrero regresa al plano internacional con el Sudamericano de Clubes.



El objetivo inicial en ambas competencias para Los Cóndores es estar en ambas finales, por el potencial de su plantel y su historial, con toda la presión que eso significa.



De los otros equipos considerados candidatos a la lucha principal en la Liga, Lomas y Bolívar se encuentran en los extremos anímicos, por la victoria 3-2 de Lomas en la otra semifinal de la Copa ACLAV, en un partido que Bolívar ganaba 2-0 y 20-15 en el tercer set.



Lomas terminó campeón de la Copa, clasificó al Presudamericano y se encuentra en la vanguardia de la Liga. Le viene muy bien el receso porque no tiene mucho recambio y los titulares sintieron el esfuerzo, según lo que contó su entrenador, Marcelo Silva.



Finalmente, en Bolívar la inestabilidad emocional volvió a manifestarse en el cierre. Una temporada que comenzó con otra caída ante Lomas en la semifinal de la Copa Master.



Pasó a la euforia por vencer a UPCN en el Mundial de Clubes y clasificación a semifinales. Gran comienzo en la Liga, hasta la caída por 3-0 contra UPCN. Luego, sacude el mercado con la contratación de Demián González y concluye con otra eliminación en semifinales.

Obras UDAP

15 partidos oficiales, en 2 torneos

Copa ACLAV: 3-1. Tercero

Liga : 6-5. Quinto, compartido, en 11 partidos fase regular

9 triunfos y 6 derrotas



Lomas Voley



18 partidos oficiales, en 3 torneos

Copa Master: 1-1, subcampeón.

Copa ACLAV: 4-1. Campeón

Liga: 9.2. Segundo, compartido, en 11 partidos fase regular

14 triunfos y 4 derrotas

UPCN





18 partidos oficiales, en 4 torneos

Copa Master: 2-0. Campeón

Mundial de CLubes: 1-2. Eliminado fase grupos.

Copa ACLAV: 0-2. Eliminado fase grupos

Liga: 8-3. Segundo, compartido, en 11 partidos fase regular.

11 triunfos y 7 derrotas

Personal Bolívar



Mundial de Clubes: 2-3. Cuarto

Copa ACLAV: 2-3. Cuarto

Liga: 9-2. Primero, en 11 partidos fase regular

23 partidos oficiales, en 4 torneos.

14 triunfos y 9 derrotas Copa Master: 1-1. Tercero