Adelante. Rodrigo Mora, que regresó hace muy poco y rápidamente se convirtió en pieza clave para Gallardo, estará en el ataque de River.

River, urgido por un triunfo, chocará hoy ante un frágil Chacarita en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la 18va fecha de la Superliga.



El encuentro, que se celebrará en el barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzará a las 19.15, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de TNT Sports.



River Plate (19 puntos) arrastra tres partidos sin victorias (2-2 vs. Godoy Cruz; 1-0 vs. Lanús y 1-0 vs. Vélez Sarsfield) y suma apenas cinco triunfos en el certamen, posicionándose 21ro sobre 28 equipos participantes.





Además, los dirigidos por Marcelo Gallardo están a 24 puntos del primero que es Boca (43 unidades), a 9 de la clasificación a la Copa Libertadores con 15 equipos a superar para lograr un cupo para esa competencia de 2019.



La realidad de Chacarita (12) es aún peor, ya que ocupa el 26to puesto en la tabla de posiciones, actualmente es el último en los promedios (0.705) por la permanencia y de continuar así jugará la próxima temporada en la Primera B Nacional.



Para este juego, Gallardo le dará descanso al mediocampista Leonardo Ponzio luego de la igualdad de la semana en la Copa Libertadores contra Flamengo, y en su lugar estará Ignacio Fernández

Racing intentará estirar su buena racha

Racing Club, con una racha victoriosa en la Superliga y de auspicioso inicio en la Libertadores, fortalecido por que tiene a la figura del momento, el delantero Lautaro Martínez, intentará estirar su serie exitosa cuando reciba hoy a Vélez Sarsfield, que viene de lograr un buen triunfo sobre River, en uno de los restantes tres partidos que le darán continuidad a la fecha 18.



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en la cancha de Racing, será arbitrado por Patricio Loustau y lo televisará la señal de cable Fox Sports Premium.



Además, Banfield se medirá con Newell"s como local, desde las 17 en el estadio Florencio Sola del sur bonaerense, con el arbitraje de Ariel Penel y la transmisión de TNT Sports. Y a la misma hora se enfrentarán Atlético Tucumán ante Defensa y Justicia.