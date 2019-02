Desahogo. Darío Benedetto, de Boca, celebra la apertura del marcador mediante un penal. Tuvo su clásico festejo sacando la lengua, el cual ya hizo en Rosario ante Newell"s y por la Copa Libertadores ante River en Madrid.

Boca derrotó ayer a Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 17 de la Superliga y si bien exhibió puntos positivos, también sufrió desacoples defensivos que el equipo mendocino no aprovechó en reiteradas ocasiones.



Darío Benedetto, de penal, marcó el primer gol y Mauro Zárate, de tiro libre, anotó el segundo, en una Bombonera colmada con una tarde plena de sol que dejó lugar a la queja de los visitantes por un gol mal anulado al delantero uruguayo Santiago García, en los minutos finales del pleito.



El equipo de Gustavo Alfaro jugó su primer partido oficial en La Boca, luego de la derrota histórica ante River en la Copa Libertadores, en diciembre pasado.



La previa estuvo signada por la furia de los hinchas xeneizes contra el presidente Daniel Angelici (ver aparte).



El primer tiempo de Boca se partió en buenas intenciones durante la primera media hora, pero con sobresaltos permanentes hasta el final.



El defensor Facundo Cobos facilitó el camino al gol del local con una infracción torpe a Carlos Tevez, que Benedetto tradujo en el 1 a 0 a través de la ejecución del penal pertinente.



Los pases y la movilidad de "Bebelo" Reynoso, sumados a la salida de Marcone, fueron los puntos positivos del equipo de Alfaro.



Sin embargo, los últimos 15 minutos tuvieron al arquero Andrada como protagonista con un mano a mano ante Sosa (29m.) y un cabezazo del "Morro" García (30m), que hallaron buenas respuestas del guardavallas.



La jugada más clara y peligrosa de Godoy Cruz se produjo a los 44 minutos con el remate de Sosa que pegó en el travesaño.



Boca mejoró en el inicio del segundo tiempo, con más control de la pelota, pero Godoy Cruz estuvo cerca del empate. Andrada se hizo gigante ante Ángel González (12m), quien en el rebote elevó su remate por encima del travesaño.



La respuesta de Boca llegó poco después con el remate cruzado de Benedetto que pasó cerca del segundo palo de Roberto Ramírez.



Tevez, de partido flojo, fue reemplazado por Mauro Zárate.



El ex Vélez superó al ídolo en el aplauso del hincha, quizás molesto por sus declaraciones en la semana que no ayudaron para mantener la calma en el plantel.



A falta de cinco minutos, Godoy Cruz fue perjudicado por el árbitro asistente Mariano Rossetti,



quien interpretó como fuera de juego una posición del uruguayo García, cuando definió con maestría ante Andrada para un empate que no llegó y hubiese resultado justo.



Zárate aplacó las ilusiones de Godoy Cruz con un gran gol de tiro libre que confirmó su romance con la red, luego de la buena actuación en San Juan.

Boca visitará el próximo domingo a Belgrano y Godoy Cruz se medirá con San Martín (T).

Claves

Poder conocido

Boca tiene en su ofensiva la parte más prolífica de su equipo, algo que ya ocurría bajo la conducción técnica de Barros Schelotto. Ayer, Benedetto y Zárate ratificaron su poder de gol al marcar ante los mendocinos en la Bombonera.

Endeble

La última línea de Boca se encuentra, igual que el mediocampo, en pleno proceso de reconstrucción. Por momentos ante el Tomba se notaron los desacoples por los laterales y los centrales de ayer tampoco brindaron mucha confianza.

Condicionante

El Morro García marcó lo que debía ser el empate de Godoy Cruz cerca del final del partido, pero un off side que no existió generó la anulación por parte del árbitro. Sin dudas, eso modificó la historia que luego liquidó Zárate con su tanto.

Angelici, en la mira



El presidente de Boca, Daniel Angelici (foto), fue el blanco preferido ayer en la Bombonera con críticas en forma de cánticos. Los hinchas, una hora antes del encuentro, reprobaron a Angelici y la comisión directiva, dolidos aún por la derrota en la Superfinal ante River. La llegada de la barrabrava de Boca disminuyó el acento en los cánticos que luego mutaron en apoyo. Poco después, todos los espectadores menos el sector destinado a la barra brava, arremetió contra Angelici otra vez. "En Boca no pasó nada, en las buenas y las malas vamos a estar", también cantaron los hinchas.