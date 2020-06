Productivo. Lionel ayudó con su jerarquía a que Barcelona tome cinco puntos de ventaja en la cima de las posiciones, a falta de diez fechas. Anotó su gol 20 en el certamen doméstico.

98 dias después, pudimos verlo nuevamente en cancha. Entre decenas de cuestiones, el coronavirus privó de disfrutar por un tiempo a Lionel Messi jugando al fútbol. Sin embargo, entre tantas malas noticias a raíz de la pandemia que castiga al mundo, ayer se pudo al menos volver a ver al mejor del mundo, con un particular look, en acción con la camiseta de Barcelona.

Sin público en el estadio, el conjunto catalán venció 4-0 a Mallorca de visitante y sigue como único puntero de la Liga a diez fechas para el final.

Aprovechando la jerarquía de sus jugadores, el Barsa se puso arriba rápidamente, en el amanecer del partido, mediante un buen cabezazo del chileno Arturo Vidal. Y pudo haber aumentado la ventaja en los siguientes minutos, con un Messi moviéndose libre, mayoritariamente del centro a la derecha, para hacer jugar a su equipo.

Con el correr de los minutos, sintiendo seguramente el esfuerzo después de tanto tiempo sin actividad, el Barsa bajó el pie del acelerador y Mallorca avisó con dos apariciones, salvadas por Ter Stegen. Pero a diez para la conclusión de la primera parte, Messi asistió de cabeza a Braithwaite para el 2-0 del visitante

Posteriormente, Mallorca contó con alguna chance para descontar, Barcelona también para aumentar. Pero el 2-0 no se inmutó hasta los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Leo se volvió a disfrazar de mago para habilitar a Jordi Alba en el 3-0. Pero faltaba su tanto. Y ya en tiempo de descuento, el rosarino la clavó al ángulo de derecha para el resultado final. Fue su tanto 20 en la Liga, donde es el máximo artillero.

El elenco de Setién aprovechó también para meter algunos cambios recurriendo a su buena plantilla. Entre ellos, la vuelta de Luis Suárez tras considerable tiempo de inactividad debido a la operación que le hicieron en su rodilla derecha.

El 4-0 se trata de un resultado importante para continuar en lo más alto de la Liga y sacarle cinco de ventaja al Madrid, que jugará hoy.

Si bien el fútbol español volvió sin público en los estadios y con grandes restricciones debido a la pandemia, en pleno segundo tiempo se dio un hecho insólito: una persona, con la camiseta 10 de la Selección Argentina que usa Messi, invadió el campo de juego y tuvo que ser retirado por personal de seguridad.

El "intruso" entró por el sector de Jordi Alba y se sacó una selfie con el lateral izquierdo.

El árbitro paró rápidamente el encuentro y, tras ser advertido, el joven corrió algunos metros hasta ser detenido a muy pocos metros del lugar donde se encontraba un sorprendido Leo.



CAMBIO DE LOOK

Esos "raros" peinados

Después de casi 100 días, 98 para ser más precisos, Lionel Messi volvió a ponerse la camiseta del Barcelona y un curioso detalle, que no tiene nada que ver con lo futbolístico, lo convirtió rápidamente en tendencia en las redes. A pesar de que estuvo activo ante Mallorca, tiró un caño de arranque y asistió a Braithwaite en el segundo gol, lo que más llamó la atención fue su look. El 10, al igual que en los últimos entrenamientos, apareció sin barba y peinado con raya al costado, estilo que generó diferentes memes y divertidos comentarios.

"Qué peinado mandó Leo!!!", escribió Marcelo Tinelli. "El peinado de Messi parece el de mi primito cuando lo llevaban a una comunión" y "Messi tiene el peinado que me hacía mi abuela a los seis cuando me quedaba a dormir en su casa y me llevaba a la escuela", fueron algunos de los tantos comentarios que le dedicaron a este rejuvenecido Messi. Otro dato curioso en la ansiada vuelta del crack.



Restricción

Todos los encuentros en este reinicio de la Liga son sin espectadores. Sólo un total de 209 personas pueden entrar al estadio durante el partido: jugadores, árbitros, técnicos, directivos, prensa y empleados el club.