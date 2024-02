Llegó el momento, el Turismo Carretera abre desde hoy su temporada 2024 y pone en pista a los autos de nueva generación, los que le darán paso al nuevo TC. Será en el autódromo El Calafate y entre los modelos que se estrenan hay uno que todavía no tocó el asfalto. Se trata del Torino reestilizado que manejará el sanjuanino Tobías Martínez, quien de paso debutará en la "Máxima". Sin dudas, un momento histórico para la categoría, para la marca y para el automovilismo sanjuanino. "Esto es un sueño. Correr en TC es algo que persigo desde niño", aseguró Tobías.

El Torino del equipo Trotta Racing fue terminado el martes a la madrugada y ese mismo día salió para El Calafate. Es el primer modelo de la marca que se construyó para competir con Chevrolet Camaro, Ford Mustang y Dodge Challenger, que reemplazarán a los históricos Chevy, Falcon y Dodge GTX; a la vez que Toyota tendrá a su nuevo Camry.

"Fue un desafío enorme porque se tuvo que hacer desde cero. Llegamos tan con lo justo que vamos a ir prácticamente directo a correr. Para nosotros será una prueba en carrera, con autos acelerando a la par. No sabemos cómo se va a comportar el Torino", dijo Tobías.

A diferencia de las otras marcas, como no existía un sucesor para el Torino es que la ACTC resolvió el restyling a través de un concurso de diseño. El equipo Trotta tomó esa base y creó, de la manera más fiel posible, el nuevo musculoso de la categoría.

A lo largo de esta temporada, los autos actuales convivirán con los nuevos modelos: Camaro, Mustang, Challenger, el nuevo Torino y un Camry diferente al que debutó en su momento. La transición se extenderá hasta el 2026, cuando los Chevy, Falcon, Dodge o Torino tradicionales no puedan correr más.

Como se trata de un momento sin precedentes en el TC, es que habilitaron ensayos para hoy desde las 13. Entonces primera vez el Torino podrá acelerar. "Vamos a estar atentos a todo para adquirir el máximo de información. El sábado haremos lo mismo y después veremos cómo funciona en carrera. No llegamos como quisiéramos, porque los otros autos de nueva generación ya realizaron varias pruebas; pero tenemos grandes expectativas. En lo personal, yo estoy ansioso por poder salir a pista", dijo el piloto sanjuanino.

"Será todo novedoso para mí porque se trata de mi debut en una nueva categoría y en un equipo diferente al de los últimos años, en un auto nuevo y además en uno de nueva generación. Además, nunca corrí ni probé en una marca diferente a Chevrolet, así que mis ganas son enormes", indicó Tobías.

Nueva generación

10 autos de esta gama compartirán pista en El Calafate con 32 de los "viejos" modelos: 3 Camaro, 1 Torino, 3 Mustang, 1 Challenger y 2 Camry.

Sin Della Motta

Facundo Della Motta, el representante sanjuanino en TC desde 2019, no será de la partida en el inicio de la temporada. El piloto dijo que busca equipo y no descarta comenzar a mitad de año. También evalúa correr en TC Pick Up.