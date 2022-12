Quienes vieron los videos de la rodada que sufrió Alan Ramírez en el embalaje que definió la última etapa de la 50 edición de la Doble Chepes, se espantaron. Es que el golpazo que se pegó fue tremendo. "Al otro día recuperé el Garmin -la computadora que llevan en el manubrio- y me enteré que íbamos a 70 kilómetros", cuenta el ciclista que se encuentra en su domicilio recuperándose de las lesiones que le produjo la caída.

"Hasta ese momento me acuerdo de todo. Después no se nada de mi vida. Incluso no registro que estuve en contacto con usted vía Whatsapp", explicó, quien recibió el alta en la madrugada del lunes 5, y por la noche de ese mismo día, debió ser nuevamente internado porque tuvo algunas complicaciones.

En estos días evaluarán los médicos que lo atienden si lo operan de la clavícula derecha, donde le colocarían una prótesis. Tiene dos costillas fracturadas, y aún quedan algunas secuelas del golpe en la cabeza. "Hay una pequeña fisura en la base del cráneo, y tengo la zona inflamada, eso me produce una sensación de cansancio casi permanente, por lo que tengo que hacer reposo", comentó.

"Quienes me conocen saben cómo soy, esta caída me frenó en mis metas, pero no me quita las ganas de seguir corriendo".

Su esposa Analía, y sus hijas, Bianca (8 años) y María Paz (6), están atentas a sus necesidades y llenan de afecto sus momentos. "Estoy tranquilo, cuando vi el video tomé conciencia del momento. Unos amigos me comentaron que sobre la banquina habían una ramas, que pueden haber sido el motivo de la caída. Venía lanzado a 70 kilómetros, y en un segundo sentí que me sacaron la bicicleta de las manos y me caí", agregó.

Las tomografías, y todos los estudios que le realizaron en el Hospital Rawson, de cuyos facultativos y enfermeros, dijo estar 'agradecido'; le revelaron la gravedad del golpazo. "Le reitero, me acuerdo de todo hasta la caída, de lo otro me di cuenta cuando miré los distintos estudios", afirmó.

Después de lo acontecido, y teniendo en cuenta que Alan regresaba tras dos años de inactividad, la pregunta del millón era si seguiría ligado al ciclismo, y el muchacho, que el año pasado se mezcló entre los libres, y este año se convirtió en figura del equipo continental de la Municipalidad de Rawson, no dudo: "Estoy convencido que este es un nuevo desafío. Me demostré que puedo estar a la altura de la alta competencia, fue mi accidente más duro, pero es una prueba que superaré para seguir corriendo", finalizó.

Habrá tres etapas en la Vuelta al Valle Fértil

Tras evaluar las distintas posibilidades que se presentaban, teniendo en cuenta las posibilidades de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, las autoridades de la Fundación para el Progreso- Peña Bicitour, organizadora de la XXII edición de la Vuelta al Valle Fértil, décima fecha de la temporada de ruta, que se disputará este fin de semana, decidieron que se realice con tres, y no con dos, etapas, como se estaba evaluando.

Dos parciales se disputarán el sábado. Por la mañana, desde las 8.30, un tramo de 102,7 kilómetros entre Chucuma y San Agustín, pasando por Astica. Y, en horario vespertino, la otra etapa en línea, Valle de la Luna, hasta San Agustín (120 km).

Confirmada la suerte de Argentina, se decidió disputar el domingo una contrarreloj corta (5,5 km), para que todo el mundo culmine su labor antes que empiece la final de la Copa del Mundo de Fútbol.