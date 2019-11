deporte lo apasiona. Sobre todo el deporte aventura, disciplina con la cual ya disputó dos Mundiales en Brasil y Australia. Esa misión de volver a competir al más alto nivel llevó a que Mauro Ayesa retornara a los entrenamientos hace unas semanas. El atleta y ahora empresario, opinó sobre el "Deportista del Año 2019" y contó que le apunta a llegar en la mejor manera al Mundial de Aventura Paraguay 2020.



El sanrafaelino pero hace años radicado en San Juan, ya tiene en su poder dos Mundiales: Brasil 2008 y Australia 2016. "La idea es ir a mi tercer Mundial pero hacer las cosas bien, tengo 36 años recién cumplidos y es la edad justa para este deporte que tanto me apasiona", comentó Ayesa quien primero irá en febrero a la Copa Mundo en San Martín de Los Andes como preparación.

El deporte aventura demanda muchas horas de preparación para estar en buen nivel, por eso Ayesa reconoce que tendrá que hacer un 'parate' en sus actividades cotidianas para alcanzar la mejor forma. Reconoció que su año en materia laboral fue por demás fructífero, con su empresa de organización de eventos deportivos, "Adventure Pro", organizó en todo el 2019 doce eventos. Mientras que arrancó de la mejor manera con su parador en Punta Negra llamado "Puerto Aventura". "Me cuesta hacer bien el deporte porque el trabajo te exige una responsabilidad muy grande y me gusta hacerlo de la mejor manera. Igual es algo que me apasiona y me siento un privilegiado por trabajar en algo relacionado con el deporte y el turismo como lo es el Parador en Punta Negra", comentó.

SU ELECCIÓN: Atletismo: Gabriel Leiva; Automovilismo: Facundo Della Motta; Boxeo: Cecilia Román; Carreras de Aventura/Triatlón: Facundo Medard; Ciclismo: Nicolás Tivani; Fútbol departamental: Federico Salinas. Fútbol local: Martín Alaniz; Fútbol nacional: Emmanuel Mas; Golf: Ignacio Turcumán; Hockey s/ césped: Victoria Del Carril; Hockey s/ patines fem: Anabella Flores; Hockey s/patines masc: Federico Carrión; Motociclismo: Alberto Ontiveros y Juan Cruz Martínez; MTB-BMX: Mauro Berrocal y Gonzalo Molina; Natación: Felipe Vargas; Rugby: Juan P.Castro; Tenis: Chakib Madcur; Vóleibol: Bruno Lima y Fernanda Pereyra; Gran DT: José Luis Páez; Equipo del año: Peñarol.