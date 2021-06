Después de recibir el alta ayer, el sanjuanino Bruno Lima, junto a Nicolás Lazo y Santiago Danani viajarán hoy a Italia para sumarse al seleccionado argentino de vóleibol que se encuentra disputando la Liga de las Naciones.

"Estoy con muchas ganas de viajar, hace tiempo que estaba entrenando con la selección y estaba muy ansioso por empezar la competencia cuando justo me dio covid. Las ilusiones y los objetivos siguen siendo los mismos", expresó Bruno Lima, anoche mientras preparaba todo para el viaje que emprenderá hoy hacia el "Viejo Continente".

Argentina padeció las bajas de los jugadores contagiados por covid y eso le pasó factura en el torneo en el que no comenzó de la mejor manera y cosechó tres derrotas ante Brasil (0-3), Canadá (0-3) y Estados Unidos (1-3) jugando con sólo 9 jugadores. Mañana se medirá ante Alemania (a las 5, hora argentina) y ahí su técnico Marcelo Méndez ya podrá incorporar a otros seis voleibolistas que viajaron una semana más tarde por ser contacto estrecho: Pablo Crer, Ezequiel Palacios, Franco Massimino, el sanjuanino Matías Sánchez, Agustín Loser y Cristian Poglajen.

Lima cuando llegue a Rímini junto a Lazo y Danani, deberá realizar los tres días de aislamiento para recién sumarse junto al seleccionado. "En mis días de aislamiento traté de entrenar en el departamento y pasar los días de la mejor manera posible, una vez que me sume al plantel y logre sumar rodaje y entrenamientos me voy a ir afianzando un poco mejor", expresó el opuesto y agregó que se tiene fe para revertir la situación: "Esperemos que sea un gran torneo no solo para mí sino para el equipo, necesitamos victorias para ir tomando confianza y afianzando mucho mas el grupo", comentó el opuesto que junto a Lazo -sanjuanino por adopción-, y Danani, cuando se sumen completarán la nómina inicial de 18 que eligió el técnico Marcelo Méndez para la Liga de Naciones.