Bélgica e Inglaterra ya se enfrentaron durante un partido del Mundial, en un duelo en que ambas selecciones parecían reacias a ganar, y hoy (11 horas) se volverán a ver las caras en un encuentro que, seguramente, no les gustaría jugar.



Los dos equipos deberán levantarse anímicamente tras sufrir la decepción de perder en semifinales para jugar por el modesto premio al tercer lugar, un partido que a menudo es calificado de inútil.



"No es un partido que cualquier selección quiera jugar (Pero) por supuesto que queremos ganar, estaremos listos para salir de nuevo (a la cancha) porque el equipo se enorgullece de sus actuaciones", sostuvo el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, tras perder la semifinal en tiempo extra ante Croacia.



Su homólogo belga Roberto Martínez coincidió con Southgate y se mostró reacio a hablar sobre el juego por el tercer lugar después de que su equipo fuera derrotado el martes 1-0 por Francia.



"Es una emoción difícil de manejar.



Estás decepcionado porque pierdes la semifinal y es muy difícil ver la oportunidad de disputar otro partido como algo positivo", afirmó el técnico español. "Necesitamos reagruparnos, recuperarnos y ver la oportunidad de terminar en el tercer lugar del Mundial, algo que no sucede a menudo.



La única ocasión que sucedió algo parecido en el fútbol belga fue en 1986, cuando terminó cuarto", remarcó Martínez.



Hace algunas semanas, ambas selecciones se enfrentaron en su último partido de la fase de grupos, cuando los dos equipos ya habían asegurado un lugar en los octavos de final.



En esa ocasión, Martínez hizo nueve cambios a su equipo y Southgate ocho.



Bélgica ganó el partido 1-0 y tuvo que enfrentar posteriormente a Japón, Brasil y Francia, mientras que Inglaterra, pese a la derrota, parecía tener un camino más sencillo a la final y chocó con Colombia, Suecia y Croacia.



Pero el resultado final fue el mismo para ambos: la eliminación en la semifinal.



El partido por el tercer lugar fue eliminado de la Eurocopa después del torneo de 1980, pero ha permanecido como parte del calendario del Mundial a pesar de las quejas.



La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al respecto.



Ambas selecciones jugarán su segundo partido mundialista por el tercer lugar: Bélgica perdió ante Francia en 1986 y cuatro años después Inglaterra cayó frente a Italia.











Los jugadores y el cuerpo técnico inglés no tendrán ninguna recepción especial al volver a su país, pese a que ya obtuvieron el mejor resultado en un Mundial desde que fueron campeones en 1966. Pese a esta gran actuación en el torneo de Rusia de "Los tres leones", la Federación Inglesa ya confirmó que no organizará ningún evento especial.