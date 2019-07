Por más abrazos. Los jugadores argentinos celebran un tanto ante Colombia. Desde hoy se acabó el margen de error en este Mundial.

Muchas veces lo que pasó termina por mostrarle el rumbo a lo que viene. Parece no ser el caso de la Selección argentina de hockey sobre patines. Es que el equipo del Negro Páez logró eludir al campeón España en una posible llave de semifinales y tiró a Portugal para ese lado. Entonces no quedó mal parado. El pasado no condiciona su futuro. Al contrario, parece ser que, de darse la lógica, la Argentina debería instalarse en la final por una cuestión de peso propio de potencialidades.

Hasta ahora el equipo ha rendido un 70% de su potencial. Así y todo le alcanzó para golear a Chile y a Colombia y empatarle a Portugal. Si el equipo logra concentrarse y jugar como sabe y debe, tendría que pasar exitosamente los exámenes de Angola (en cuartos) y de posiblemente Francia (en semis).

Argentina llega entonado por haber conseguido el primer puesto en el Grupo B, relegando al segundo escalón al actual subcampeón mundial, Portugal. El equipo de Páez ganó dos partidos de manera contundente (9-2 a Chile y 7-1 a Colombia) aunque las características de estas goleadas fueron diferentes. La que logró ante los chilenos fue categórica y hasta pudo haber sido aún por cifras superiores. En cambio la que consiguió frente a los colombianos fue un volver a respirar porque por momentos el equipo no le encontró la vuelta.

El tercer partido fue el empate frente a Portugal. Una igualdad merecida, en la que Argentina hizo un buen partido ante un rival de categoría. El balance de estos tres partidos aparece como positivo, aunque aún el equipo no rinde en un cien por ciento, algo que le hace falta para ponerse definitivamente el traje de candidato.

¿Qué le queda? Hoy este problemático Angola, que es y será peligroso siempre. Igual, los africanos llegan cansados por no haber tenido ayer descanso. Y eso para ellos, un equipo de veteranos, es todo un problema. Con seguridad le harán frente a la Argentina en el primer tiempo pero en el complemento habría que ver qué hacen.

En caso de ganar, la Argentina debería enfrentarse en semis a Francia, potencial ganador del choque ante Chile. Los galos son también otro problema, aunque nunca pudieron eliminar a la Argentina en una instancia así. Siempre le tuvieron respeto. Jugaron un partido amistoso antes que largue el Mundial y el resultado en favor de la Argentina fue corto. Ganó pero los franceses complicaron siempre.

Si todo sale como calculan los muchachos del Negro, la final la estarían jugando ante España. Pero eso ya es otra historia diferente que ni siquiera vale analizar con tanta anticipación.