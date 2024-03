La reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional en el predio de Ezeiza ya estaba pautada de antemano en el calendario, pero cayó como anillo al dedo para calmar las aguas y bajar un claro mensaje en relación a las críticas por el arbitraje.

Lo que se les pidió a los presidentes y/o vicepresidentes de los 28 clubes de la Primera División es que los reclamos los hagan en privado y no con declaraciones públicas en los medios de comunicación o en las conferencias de prensa post partido. Tal como ocurrió con Carlos Tevez-Pablo Dóvalo, Mauricio Larrirera y Julio Vaccari, los últimos casos más emblemáticos. "No escupan para arriba", contaron las fuentes dirigenciales que expresó Claudio Tapia, quien incluso puso de ejemplo que hay errores en todo el mundo de los árbitros, como por ejemplo una falta de expulsión para con Lionel Messi en el Inter Miami, cuyo rival justamente no vio al tarjeta roja.

Si bien el cónclave no estuvo ligado únicamente a ese pase de facturas, Tapia convocó a los dirigentes para hablar también de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2024 (faltan cuatro fechas para conocer a los ocho clasificados) y del Fair Play Financiero. Las llaves de play off del torneo local serán a un solo partido, en cancha neutral.