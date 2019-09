Iban apenas diez minutos del segundo tiempo cuando Milton Casco escaló por la izquierda y entró al área de Boca. Nicolás Capaldo, en un intento por frenarlo, cruzó con su pierna derecha: el lateral de River se desplomó y en todo el Monumental reclamaron penal.

El árbitro Fernando Rapallini, que estaba bien ubicado, no sancionó falta. Fue un acierto total porque el futbolista del Xeneize no llegó a tocar al del Millonario. En todo el estadio reclamaron penal, incluso varios futbolistas, pero no había pasado nada.

River y Boca empataron 0 a 0 en un partido duro, en el marco de la quinta fecha de la Superliga. Fue el primer Superclásico de los tres que se jugarán en menos de dos meses. El Xeneize fue a defenderse al Monumental y se llevó un empate. El Millonario, por su parte, no pudo ante el planteo de su rival.